Premier League: Tottenham, 3-0 cu Burnley în prima etapă

Portarul ajuns la Burnley a ţinut mingea în mână mai mult de opt secunde, astfel că Tottenham a primit un corner, decizia fiind una istorică, potrivit ProSport.

Conform noilor reguli, portarii nu pot ţine mingea în mână mai mult de opt secunde. Iar regula a fost aplicată chiar în prima etapă din Premier League. Momentul i-a surprins şi pe fanii prezenţi în tribune la partida dintre londonezii de la Tottenham şi Burnley.

Celebrul arbitru Michael Oliver nu l-a iertat pe Martin Dubravka, portarul ajuns la Burnley de la Newcastle. Astfel, Tottenham a beneficiat de un corner, dar cei de la Burnley au îndepărtat pericolul. Eroarea este una importantă, mai ales că vine din partea unui portar călit în partidele tari, care a ajuns la vârsta de 36 de ani, fiind aşadar aproape de finalul carierei.

Totuşi, golul a venit destul de repede în poarta oaspeţilor, după ce Richarlison a reuşit să deschidă scorul pentru echipa care a câştigat Europa League în acest an.

Radu Drăguşin lipseşte de la Tottenham în startul acestui sezon, dar este de aşteptat să revină în curând pe teren după accidentarea serioasă pe care a suferit-o.

Noua regulă care s-a aplicat şi pe arena lui Tottenham încearcă să împiedice tragerile de timp, iar mingea să fie în joc cât mai mult timp pe parcursul partidei.

Deciziile importante luate de arbitri vor fi discutate doar cu căpitanii echipelor, pentru a se încerca evitarea unor incidente la care să participe mai mulţi fotbalişti nemulţumiţi.

Pentru aplicarea noii reguli:

Numărătoarea va începe în momentul în care portarul se află în control asupra balonului, fără a fi incomodat de vreun adversar;

Arbitrul va semnaliza vizibil din momentul în care au mai rămas 5 secunde rămase pentru a repune mingea în joc;

Dacă un adversar obstrucţionează portarul în momentul numărătorii, arbitrul va acorda lovitură liberă indirectă în favoarea echipei portarului.