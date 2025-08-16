Simone Tempestini, start în Barum Czech Rally. Pleacă de pe locul 7

Simone Tempestini a avut un start promițător în Barum Czech Rally Zlín 2025, una dintre cele mai prestigioase etape din Campionatul European de Raliuri (ERC).

Pilotul clujean, alături de copilotul său Sergiu Itu, a încheiat prima probă specială pe locul 7, la bordul unei Skoda Fabia RS Rally2 înscrise de echipa MRF Tyres.

Superspeciala inaugurală, desfășurată vineri seara pe străzile din Zlín, a măsurat 9,57 kilometri și a atras mii de spectatori pasionați, potrivit ProSport Tempestini și Itu au parcurs traseul în 7 minute și 9,1 secunde, la doar 7,3 secunde în urma italianului Andrea Mabellini, liderul raliului după SS1.

„Am pornit cu încredere și ne dorim să avem un parcurs constant și competitiv. Pentru noi, miza este și contribuția la obiectivul echipei MRF Tyres, care vrea să devină campioană la echipe în acest sezon”, a declarat Tempestini înaintea startului zilei de sâmbătă.

Barum Czech Rally Zlín, programat între 15 și 17 august 2025, este recunoscut pentru probele sale rapide și tehnice, desfășurate pe asfaltul din regiunea Moravia.

În acest weekend, cei mai buni piloți ai Europei se duelează nu doar pentru victorie, ci și pentru puncte importante în lupta la vârful clasamentului ERC.

Pe lângă clasamentul individual, acolo unde luptă pentru a urca în Top 10 general, pentru Simone Tempestini, multiplu campion național al României, fiecare kilometru parcurs în Cehia reprezintă o oportunitate de a confirma valoarea și de a sprijini echipa MRF Tyres în ambiția de a cuceri titlul european la echipe.

Pilotul timișorean Nicolas Benea este primul câștigător al trofeului „Mihai Leu – Spirit de Campion”, creat de Anna Leu prin clubul AMC Racing și care va fi acordat la fiecare etapă de super rally, competiția creată de fostul campion la box și raliuri în 2017, se arată într-un comunicat al clubului.

Distincția, inițiată de soția fostului campion, Anna Leu, și AMC Racing, recompensează nu doar rezultatele pe circuit, ci și atitudinea, curajul și perseverența sportivilor’, precizează sursa citată.

Cel care a primit acest trofeu este Nicolas Benea, cel mai tânăr pilot din campionat, în vârstă de 17 ani și 10 luni, răsplătit pentru atitudinea pe care a avut-o în cursa de la Timișoara. Legitimat la Canova Racing Timișoara, acesta concurează de anul trecut în competițiile de seniori, reușind anul trecut să devină cel mai tânăr campion național la debutanți din istoria vitezei în coastă.