Sinner îl învinge pe Diallo, într-un meci întrerupt de o alarmă de incendiu la Cincinnati Open

În setul secund, în al doilea game, o alarmă de incendiu a început să sune în zona unei tribune, oprind temporar partida. După câteva minute de pauză, cei doi jucători au decis să continue jocul în ciuda sunetelor și luminilor intermitente, disputând patru puncte înainte ca alarma să înceteze.

Sinner a încheiat meciul cu scorul 6-2, 7-6(6), salvând un punct de set în tie-break cu un retur de serviciu decisiv.

„A fost o experiență cu adevărat neobișnuită, dar am încercat să rămân concentrat și să nu las distragerile să-mi afecteze jocul”, a declarat Sinner după meci.

Partida a fost deja întârziată din cauza unei pene de curent care a durat 75 de minute și a afectat întâlnirea dintre Taylor Fritz și Lorenzo Sonego, adjudecată de Fritz în două seturi, în cele din urmă, scor 7-6 (4), 7-5.

Sinner, care are o serie de 22 de victorii consecutive pe suprafețe dure, se va confrunta în următorul tur cu învingătorul duelului dintre Tommy Paul și Adrian Mannarino.