Tenis de masă. Bernadette Szocs s-a calificat în turul al doilea la Europe Smash 2025

Bernadette Szocs, locul 16 mondial, s-a calificat între primele 32 de jucătoare la turneul Europe Smash 2025, din Suedia, după ce a învins-o, luni seară, pe franțuzoaica Charlotte Lutz (locul 73 mondial), scor 3-1 (11-8, 11-9, 9-11, 11-4).

Meciul disputat în sala din Malmö a fost controlat de sportiva română, care a reușit să își impună jocul prin lovituri precise și o bună gestionare a presiunii. Lutz a reușit să câștige setul al treilea, dar Szocs a revenit în actul următor, adjudecat categoric, și a închis partida în patru manșe.

În turul următor, reprezentanta României o va înfrunta pe Sabine Winter (Germania, locul 40 mondial).

Tot luni, în concursul masculin al turneului, Eduard Ionescu (locul 62 mondial) a avut parte de un duel dificil cu reprezentantul gazdelor, Truls Moregard, vicecampion olimpic și numărul 7 mondial, pe care l-a cedat în patru seturi.

Românul a ratat două mingi de set în primul act pierdut la limită (10-12), dar a revenit spectaculos și a egalat, 11-8. Experimentatul nordic a dominat apoi următoarele două seturi și s-a impus cu 3-1 (12-10, 8-11, 11-5, 11-3).