Bernadette Szőcs, eliminată în turul secund la China Smash 2025 la tenis de masă

Bernadette Szőcs, cea mai bine clasată româncă din ierarhia mondială la tenis de masă (locul 16), și-a încheiat parcursul la turneul China Smash 2025, la Beijing, fiind învinsă marți dimineață de Li Yu-Jhun, din Taiwan.

Sportiva română începuse excelent competiția, învingând-o categoric pe Yuan Wan (Germania) cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-5), rezultat care i-a asigurat prezența în primele 32 de jucătoare.

În turul următor însă, Szőcs a fost eliminată surprinzător de Li Yu-Jhun, aflată pe locul 68 mondial. După un prim set echilibrat, pierdut la limită, românca nu a mai reușit să întoarcă meciul și a cedat cu 0-3 (11-13, 6-11, 8-11).

Bernadette rămâne însă în competiție la dublu, alături de Elizabeta Samara, cele două fiind calificate în optimile de finală, urmând să joace miercuri dimineață pentru un loc în sferturi.