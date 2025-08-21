Tenis de masă. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medaliați cu bronz la Europe Smash 2025

Perechea română de dublu mixt a reușit, pentru prima dată în circuitul mondial de tenis de masă – WTT, o clasare pe podium, cucerind medalia de bronz la competiția Europe Smash 2025, din Malmö (Suedia).

Szocs și Ionescu (locul 39 mondial) s-au calificat în semifinale fără să cedeze niciun set, în penultimul act confruntându-se, joi, cu liderii mondiali, chinezii Kuai Man și Lin Shidong. Românii au început bine meciul, conducând 8-7 în primul set, dar adversarii au revenit, adjudecându-și actul cu 11-8. Apoi, perechea din China s-a impus și în următoare două seturi, scor 11-5, 11-9, avansând în finala turneului.

În urma rezultatului, Szocs și Ionescu și-au asigurat medaliile de bronz.

De-a lungul competiției, Szocs și Ionescu au obținut victorii clare în meciurile precedente, astfel: 3-0 cu Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia), 3-0 cu Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong), 3-0 cu Manush Shah/Diya Chitale (India).