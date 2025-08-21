Prima pagină » Sport » Tenis de masă. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medaliați cu bronz la Europe Smash 2025

Bernadette Szocs și Eduard Ionescu au obținut bronzul la dublu mixt în competiția Europe Smash 2025 din Malmö, prima medalie a României pe podiumul WTT.
Tenis de masă. Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, medaliați cu bronz la Europe Smash 2025
Petre Apostol
21 aug. 2025, 17:53, Sport

Perechea română de dublu mixt a reușit, pentru prima dată în circuitul mondial de tenis de masă – WTT, o clasare pe podium, cucerind medalia de bronz la competiția Europe Smash 2025, din Malmö (Suedia).

Szocs și Ionescu (locul 39 mondial) s-au calificat în semifinale fără să cedeze niciun set, în penultimul act confruntându-se, joi, cu liderii mondiali, chinezii Kuai Man și Lin Shidong. Românii au început bine meciul, conducând 8-7 în primul set, dar adversarii au revenit, adjudecându-și actul cu 11-8. Apoi, perechea din China s-a impus și în următoare două seturi, scor 11-5, 11-9, avansând în finala turneului.

În urma rezultatului, Szocs și Ionescu și-au asigurat medaliile de bronz.

De-a lungul competiției, Szocs și Ionescu au obținut victorii clare în meciurile precedente, astfel: 3-0 cu Elias Ranefur/Filippa Bergand (Suedia), 3-0 cu Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem (Hong Kong), 3-0 cu Manush Shah/Diya Chitale (India).