Indonezia refuză vizele pentru gimnaștii israelieni, pe fondul boicoturilor internaționale

Indonezia, cea mai mare țară musulmană din lume, a anunțat că gimnaștii israelieni nu vor participa la Campionatele Mondiale de gimnastică care au loc luna aceasta.

„Participarea lor a fost confirmată ca nefiind posibilă”, a declarat Ita Juliati, șefa Federației de Gimnastică din Indonezia.

Decizia vine chiar în momentul în care Israel și Hamas au convenit asupra unui armistițiu temporar, însă tensiunile diplomatice și sportive rămân ridicate.

Guvernul indonezian a justificat refuzul prin obiecțiile exprimate de organizațiile musulmane interne și prin poziția constantă a Jakarta de a nu stabili relații diplomatice cu Israelul până la recunoașterea unui stat palestinian, scrie Sky News.

Boicoturile împotriva sportivilor și artiștilor israelieni continuă să se extindă.

Federațiile internaționale de fotbal, FIFA și UEFA, sunt presate să suspende echipa națională a Israelului din competițiile lor, inclusiv din calificările pentru Cupa Mondială de anul viitor.

Ambele organizații au exclus Rusia în 2022, după invazia Ucrainei.