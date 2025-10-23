Prima pagină » Știri externe » Indonezia apără decizia de a interzice participarea gimnaştilor israelieni la un campionat mondial

Indonezia apără decizia de a interzice participarea gimnaştilor israelieni la un campionat mondial

Ministrul indonezian al sportului, Erick Thohir, a declarat că ţara sa nu va reveni asupra deciziei de a interzice participarea sportivilor israelieni la un campionat mondial de gimnastică din Jakarta, în ciuda criticilor venite din partea Comitetului Internaţional Olimpic (CIO).
Foto: iStock
Rareș Mustață
23 oct. 2025, 10:38, Știri externe

Indonezia îşi menţine decizia de a interzice accesul gimnaştilor din Israel la un eveniment sportiv internaţional organizat la Jakarta, a anunţat ministrul sportului, Erick Thohir, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Reacţia vine după ce Comitetul Internaţional Olimpic a cerut federaţiilor sportive mondiale să nu mai organizeze competiţii în Indonezia.

„Respectăm principiul asigurării securităţii, ordinii publice şi interesului naţional atunci când găzduim un eveniment internaţional”, a spus Thohir, adăugând că Indonezia are o obligaţie constituţională de a contribui la menţinerea păcii mondiale.

Indonezia nu are relaţii diplomatice oficiale cu Israel şi a criticat în repetate rânduri acţiunile israeliene în conflictul din Gaza, potrivit Al Jazeera.

Thohir a recunoscut că, în urma excluderii sportivilor israelieni, ţara sa nu va mai putea organiza competiţii sub egida Comitetului Olimpic.

„Indonezia va continua să participe activ la competiţiile din Asia de Sud-Est, Asia şi la nivel mondial, astfel încât sportul indonezian să fie un ambasador al măreţiei naţionale în faţa lumii”, a adăugat ministrul.