Tenis. Jannik Sinner a suferit crampe din cauza caniculei, dar s-a calificat în optimi la Australian Open

Jannik Sinner a reușit să rămână în cursa pentru al treilea titlu consecutiv la Australian Open, după un meci dificil disputat în condiții extreme de temperatură.

Favoritul numărul doi mondial l-a învins pe americanul Eliot Spizzirri și a obținut calificarea în runda a patra a competiției.

Italianul a întâmpinat mari dificultăți la începutul setului al treilea, pe Rod Laver Arena. Picioarele i s-au încordat foarte puternic, iar starea sa fizică a devenit îngrijorătoare.

În acel moment, indicele de stres termic al turneului a atins nivelul cinci, fapt care a dus la închiderea acoperișului arenei.

Chiar dacă a părut în continuare afectat, Jannik Sinner a beneficiat de lipsa soarelui și de aerul condiționat din arenă. El a reușit să își revină și să obțină victoria cu scorul 4-6, 6-3, 6-4, 6-4.

După meci, italianul a vorbit despre problemele întâmpinate.

„M-am chinuit puțin fizic astăzi. Am avut noroc cu regula căldurii și cu închiderea acoperișului. Mi-am luat timp și, pe măsură ce timpul trecea, m-am simțit din ce în ce mai bine.”, a spus italianul.

„Sunt foarte mulțumit de această performanță. Privind în urmă la fiecare turneu mare, au fost câteva meciuri dificile. Sper că acest lucru îmi poate oferi câteva aspecte pozitive pentru runda următoare.”, a mai declarat Sinner.

Programarea meciului la începutul după-amiezii a reprezentat un dezavantaj pentru Jannik Sinner, din cauza temperaturilor care au crescut rapid.

Organizatorii au decis să întârzie startul jocurilor pe terenurile principale cu o oră, din cauza prognozei care anunța până la 40 de grade, însă italianul a intrat pe teren imediat după prânz.

Jannik Sinner are un istoric complicat în condiții de căldură extremă. Anul trecut, cel mai greu meci al său la Melbourne a avut loc tot în runda a patra, contra lui Holger Rune, pe vreme foarte caldă.

Ultima sa înfrângere, la Shanghai, în octombrie, s-a încheiat cu retragerea sa din cauza crampelor în duelul cu Tallon Griekspoor.