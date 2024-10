Tenis - Reacţii la anunţul retragerii lui Nadal – „Unul dintre ai noştri se retrage”

Marele său rival Roger Federer a fost cel care a deschis lista omagiilor aduse spaniolului. Prins în lupta pentru un nou titlu la Shanghai, Novak Djokovic nu a oferit imediat o reacţie publică, la fel cum nici Andy Murray.

Reuters a pus cap la cap câteva din reacţiile celor mai cunoscute nume lumea sportului mondial.

Roger Federer, de douăzeci de ori campion de Grand Slam

„Ce carieră, Rafa! Întotdeauna am sperat că această zi nu va veni niciodată. Îţi mulţumesc pentru amintirile de neuitat şi pentru toate realizările tale incredibile în jocul pe care îl iubim. A fost o onoare absolută!”

Rod Laver, de unsprezece ori campion de Grand Slam

„Încă una grea. Retragerea este inevitabilă, dar îmi va fi dor să-l văd pe acest tip luptând pentru fiecare punct ca nimeni altul. Un om cu adevărat remarcabil, cele mai bune urări.”

Numărul unu mondial Jannik Sinner

„Este o veste dură pentru, cred eu, toată lumea tenisului, şi nu numai pentru lumea tenisului. Ceea ce pot spune este că am fost foarte norocos să-l cunosc şi din punct de vedere personal şi că este o persoană incredibilă.

„... am văzut cu toţii cât de bun a fost ca jucător, lecţiile pe care ni le-a dat nouă, tinerilor jucători, cum să ne comportăm pe teren, cum să gestionăm situaţiile de pe teren, situaţiile dificile. Ne-a oferit tuturor o mulţime de emoţii când l-am văzut jucând.

„Şi, de asemenea, să rămână modest în acelaşi timp, să nu se schimbe odată cu succesul, să aleagă oamenii potriviţi în jurul său, să aibă o familie minunată.

„... Dar, într-un alt fel, totul are un început, dar şi un sfârşit. Deci, da, numai el ştie cum se simte, aşa că da, este o întrebare dificilă.”

Fostul vicecampion la Wimbledon Nick Kyrgios

„Rafa nu te retrage, vreau să joc cu tine pentru ultima oară. Am avut diferendele noastre, dar ai fost un războinic al naibii de bun. Cele mai bune urări şi mult noroc cu ceea ce urmează.”

Fosta campioană la U.S. Open Coco Gauff

„Eşti uimitor! A fost atât de incredibil să fiu martoră la măreţia şi etica ta de muncă şi să pot învăţa din asta. Îţi urez toate cele bune în următorul capitol.”

Fostul număr doi mondial Ons Jabeur

„Îţi mulţumesc Rafa pentru că m-ai inspirat pe mine şi pe noi toţi. Ne vei lipsi”.

Fostul campion la U.S. Open Andy Roddick

„Grozav Rafa. Mulţumesc pentru toate amintirile. Mulţumesc, prietenul meu”

Zheng Qinwen, medaliata cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris

„Este un lider al unei generaţii... mă inspiră foarte mult. Chiar şi acum, când sunt într-un moment dificil, mă gândesc cât de puternică este mentalitatea lui Rafa Nadal în tenis... Dar pentru fiecare legendă, vine o vreme să se retragă”.

Căpitanul naţionalei de fotbal a Portugaliei Cristiano Ronaldo

„Rafa, ce cursă incredibilă ai avut! Dedicaţia, pasiunea şi talentul tău incredibil au inspirat milioane de oameni din întreaga lume. A fost o onoare să fiu martorul călătoriei tale şi să te pot numi prieten. Felicitări pentru o carieră uimitoare! Bucură-te de retragerea ta!”

Căpitanul naţionalei de fotbal a Franţei Kylian Mbappe

„Felicitări pentru cariera ta Rafa, un exemplu ca jucător şi persoană. Bucură-te de retragerea ta. Vei fi întotdeauna o legendă”.

Preşedintele Real Madrid, Florentino Perez

„Rafa Nadal este, de asemenea, o sursă de mândrie pentru ţara noastră şi este un exemplu al valorilor fundamentale ale sportului, cu care şi-a făurit întreaga sa carieră extraordinară.”

Federaţia Spaniolă de Fotbal

„Unul dintre ai noştri şi unul dintre cei mai mari sportivi pe care ţara noastră i-a produs vreodată se retrage. Îţi mulţumim Rafa, pentru titlurile tale, pentru valorile tale şi pentru că ai fost vocea ultimului nostru euro. Vă rugăm să ne lăsaţi să strigăm încă o dată. Vamos, Rafa!”

Marc Marquez, de şase ori campion MotoGP

„Îţi mulţumesc Rafa pentru că ai fost o referinţă pentru noi toţi!”