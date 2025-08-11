Tenis. Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de la Cincinnati. Urmează meciul cu Iga Swiatek

Sorana Cîrstea a reușit să treacă de chinezoaica Yue Yuan în runda a doua a turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Jucătoarea română s-a impus în meciul disputat luni și a obținut calificarea în optimile competiției.

În vârstă de 35 de ani și poziția 138 în clasamentul WTA, Sorana a câștigat în fața Yue Yuan, în vârstă de 26 de ani și locul 98 WTA. Meciul a durat aproape trei ore și s-a încheiat cu scorul 6(2)-7, 6-4, 6-4, după un meci tensionat și echilibrat.

Deși Yue Yuan a avut unele probleme medicale, aceasta a condus cu 2-0 în setul decisiv, dar Sorana a reușit să ia apoi cinci game-uri consecutive, iar adversara sa a mai câștigat doar două.

Românca a câștigat în cele din urmă setul decisiv și o va întâlni în optimile turneului pe poloneza Iga Swiatek, care este „favorita numărul 3 a turneului și fostă lider al clasamentului feminin.”

Sorana Cîrstea și-a asigurat prin calificarea în optimi un premiu de 56.678 de dolari și 120 de puncte în clasamentul WTA.