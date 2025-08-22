Thomas Frank, categoric după refuzul lui Eze: Nu vrem jucători care nu doresc să fie la Spurs

Antrenorul lui Tottenham Hotspur, Thomas Frank, a reacționat după decizia lui Eberechi Eze de a opta pentru Arsenal în locul echipei sale, spunând că nu vrea jucători care nu doresc să fie la clubul londonez.

„Nu vreau jucători care nu doresc să vină aici”, a declarat Frank vineri, într-o conferință, potrivit Sky Sports.

Eze, care urma să semneze cu Spurs de la Crystal Palace, a ales în ultima clipă să se transfere la rivala Arsenal, reînnoind interesul „tunarilor” și realizând astfel un transfer-surpriză în Nordul Londrei. Frank a explicat că, deși dezamăgit de ratările din mercato, politica sa este clară: doar jucători motivați și dedicați echipei vor fi acceptați.

„Există multe zvonuri, multe legături cu jucători, dar trebuie să fim fermi: cei care nu vor să vină aici nu sunt bineveniți. Este un mesaj clar, și cred că și fanii gândesc la fel”, a adăugat antrenorul.

Spurs a adus până acum doar doi jucători, Joao Palhinha și Mohammed Kudus, însă Frank rămâne optimist că vor mai veni întăriri până la închiderea ferestrei de transferuri: „Sunt sigur că vom mai semna un jucător înainte de sfârșitul perioadei. Lucrăm din greu pentru a fi competitivi”.

Frank a mai confirmat că Richarlison rămâne în planurile sale: „Acum, Richarlison este atacantul nostru titular. A marcat două goluri fantastice și este atacantul numărul 9 al Braziliei. Vrea să rămână, eu vreau să îl păstrăm și nu au existat discuții despre altceva”.