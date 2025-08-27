Prima pagină » Sport » Tiago Djalo, transfer definitiv la Beşiktaş pentru sezonul 2025/2026

Tiago Djalo va evolua pentru Beşiktaş începând cu sezonul 2025/2026, după ce turcii au achiziționat definitiv fundașul central portughez de la Juventus Torino. Mutarea a fost oficializată miercuri, după perioada de împrumut petrecută la Porto, informează clubul torinez.
Galerie Foto 2
Sursă foto: Beşiktaş
Petre Apostol
27 aug. 2025, 19:37, Sport

Djalo, născut în 2000, a adunat sezonul trecut 17 apariții pentru Porto în campionat, Cupa Portugaliei și Europa League, reușind să marcheze două goluri.

Fundașul și-a început cariera în Portugalia și a ajuns în Serie A la Juventus în ianuarie 2024, de la LOSC Lille, echipă cu care a câștigat un titlu de campion și o Supercupă a Franței.

Debutul său pentru Juventus a avut loc pe 25 mai 2024, împotriva celor de la Monza, la Allianz Stadium, iar acum se pregătește pentru o nouă provocare în Turcia.