Transylvanian Grand Prix Sibiu: Competiție internațională de dans sportiv, cu 2000 de participanți

Evenimentul debutează vineri, 31 octombrie, cu DSE Team Challenge Cup – Cupa Europeană pe Echipe, precum și cu o serie de competiții pe clase, destinate diferitelor categorii de vârstă, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Sâmbătă, 1 noiembrie, este programat Campionatul Mondial de Adulți Standard, la care participă și perechea românească Rareș Cojoc – Andreea Matei, alături de sportivi din numeroase țări. În aceeași zi se desfășoară și competiția World Open Latino.

Duminică, 2 noiembrie, vor avea loc Campionatul Mondial Junior II Latino, Campionatul Mondial Profesioniști 10 Dansuri, precum și World Open Standard.

Programul competițiilor începe zilnic la ora 9:00, iar Galele Finale de sâmbătă și duminică vor avea loc de la ora 19:00.

Biletele pot fi achiziționate online, pe kompostor.ro, sau la fața locului, în zilele evenimentului.

Transylvanian Grand Prix 2025 este un proiect cofinanțat de Consiliul Local Sibiu, prin Primăria Municipiului Sibiu, și de Consiliul Județean Sibiu.