Turcia a făcut liniște în toată țara chiar în ziua meciului cu Paraguay

Ministrul de Interne din Turcia, Mustafa Çiftçi, a transmis o circulară către prefecturile celor 81 de provincii. Măsura a vizat evitarea perturbării concentrării elevilor care susțin examenul YKS în acest weekend.

Circulara din Turcia a interzis evenimentele colective de vizionare și instalarea ecranelor gigant pe străzi, în parcuri sau în piețe, notează haberler.com.

Ce municipalități au anulat transmisiunile

Municipalitățile din Izmir, Samsun, Denizli și Uşak au anunțat oficial anularea transmisiunilor pe ecrane uriașe din piețele orașelor. Anunțurile au venit succesiv, după instrucțiunea ministrului Çiftçi.

Astfel, mii de cetățeni care urmăriseră meciurile anterioare ale Turciei pe ecrane gigant nu au mai avut această opțiune azi.

Ce măsuri de securitate sunt pregătite pentru examenul YKS

Examenul YKS are loc sâmbătă și duminică, 20-21 iunie. Ministrul Çiftçi a prezentat cifrele pregătirilor naționale pentru desfășurarea examenului.

La examen participă 2.425.560 de candidați, în 11.883 de școli. Au fost alocați 44.886 de angajați și 6.907 de echipe pe teren.