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Cupa Mondială 2026. Turcia, eliminată de la Cupa Mondială 2026 după eșecul cu Paraguay

Naționala Turciei a fost eliminată matematic de la Cupa Mondială 2026, după ce a pierdut cu scor 0-1, în fața selecționatei Paraguay, în etapa a doua a Grupei D.
Cupa Mondială 2026. Turcia, eliminată de la Cupa Mondială 2026 după eșecul cu Paraguay
Sursa foto: Hepta
Andrei Rachieru
20 iun. 2026, 08:38, Sport
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Meciul disputat pe stadionul San Francisco Bay Area Stadium a început excelent pentru sud-americani, care au deschis scorul încă din minutul 2, prin Galarza, cu un șut puternic de la distanță ce nu i-a lăsat nicio șansă portarului turc Cakir.

Turcia, pregătită de Vincenzo Montella, a încercat să revină rapid în joc, însă ocaziile lui Arda Guler și Muldur nu s-au concretizat. Cea mai mare șansă a primei reprize a venit în minutul 35, când Muldur a trimis cu capul în transversală, după o lovitură liberă executată de Hakan Calhanoglu.

Finalul primei părți a fost marcat de un moment rar întâlnit: în minutul 45+3, Miguel Almiron a fost eliminat direct pentru comportament nesportiv, arbitrul aplicând noua regulă FIFA cunoscută drept „legea Prestianni”. Paraguay a evoluat astfel în inferioritate numerică în repriza secundă.

Cu un om în plus, turcii au dominat partea a doua, însă lipsa de eficiență la finalizare a fost decisivă. Calhanoglu, Uzun și Gul au ratat oportunități importante, cea mai mare venind în minutul 89, când Gul a irosit incredibil din câțiva metri, după o respingere a portarului Gill.

Paraguay a rezistat până la final și a obținut o victorie extrem de importantă, care o menține în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

De cealaltă parte, după înfrângerile cu Australia și Paraguay, Turcia rămâne fără puncte și nu mai are șanse de a termina grupa mai sus de locul 4, fiind eliminată înaintea ultimei etape.

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