Turneul de Grand Slam Roland-Garros anunță o majorare de aproape 10% a premiilor: fond total de 61,7 milioane de euro

Pentru tabloul principal, premiile cresc cu 10,1% față de 2025, potrivit anunțului făcut joi. Organizatorii au acordat o atenție specială primelor trei tururi, unde majorările se situează între 11,11% și 11,54%, în încercarea de a recompensa mai bine parcursurile timpurii în competiție.

Organizatorii au precizat că au decis să ofere premii majorate și pentru tururile din calificări, măsura fiind parte a strategiei de echilibrare a veniturilor în circuit.

Pentru a ajuta jucătorii să își finanțeze sezonul, fondul destinat acestei faze a fost majorat cu 12,9%.

Și restul rundelor din competiția principală beneficiază de creșteri ale premiilor, între 6,82% și 9,80%.

În concursul de dublu (masculin, feminin și mixt), premiile sunt mai mari cu 3,90% față de ediția precedentă.

În plus, turneele de tenis în scaun cu rotile și quad vor beneficia de un fond total de 1,0185 milioane de euro, în creștere cu 14,55%, una dintre cele mai mari majorări procentuale din întregul tablou de premiere.

De asemenea, turneul Roland-Garros va introduce o serie de noutăți importante în infrastructură și tehnologie pentru ediția din acest an, potrivit organizatorilor.

Pentru prima dată, Centrul Național de Antrenament va fi dotat cu două terenuri indoor pe zgură, o măsură menită să asigure continuitatea antrenamentelor în caz de ploaie.

În plus, Roland-Garros devine primul turneu de Grand Slam care va autoriza dispozitive prin care jucătorii pot colecta în timp real date fiziologice și informații de performanță în timpul meciurilor.