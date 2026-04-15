Turneul Final 4 al Cupei României la handbal feminin 2025-2026 se va desfășura la Baia Mare

Organizarea turneului final a fost disputată la nivel de candidatură între Minaur Baia Mare și SCM Râmnicu Vâlcea, însă oferta clubului din Maramureș a fost considerată câștigătoare.

Potrivit Federației Române de Handbal, clubul organizator va achita o taxă de 17.000 de euro pentru dreptul de organizare și va asigura o serie de condiții logistice și tehnice pentru desfășurarea turneului, inclusiv plata baremurilor de arbitraj și a serviciilor de pază.

De asemenea, Minaur Baia Mare va pune la dispoziție infrastructura necesară în cadrul Complexului Sportiv „Lascăr Pană”. Organizatorul va asigura și cazarea și masa pentru oficialii turneului – arbitri, observatori și reprezentanți FRH – precum și transportul acestora, conform reglementărilor în vigoare.

În urma tragerii la sorți desfășurate în urmă pe 31 martie, la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” din București, s-a stabilit una dintre semifinalele competiției: Minaur Baia Mare – SCM Râmnicu Vâlcea.

Cealaltă semifinală urmează să fie stabilită după disputarea sferturilor de finală rămase, programate pentru 22 aprilie: Rapid – SCM Craiova și Gloria Bistrița – Corona Brașov.

Turneul Final 4 este programat în zilele de 9 și 10 mai. Deținătoarea trofeului este CSM București, eliminată în sferturi de Râmnicu Vâlcea.

Câștigătoarea Cupei României va obține calificarea în EHF European League pentru sezonul 2026-2027.