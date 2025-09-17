Prima pagină » Sport » Turneul WTA de la Seul: Sorana Cîrstea o învinge pe Zakharova și va juca împotriva lui Swiatek

Turneul WTA de la Seul: Sorana Cîrstea o învinge pe Zakharova și va juca împotriva lui Swiatek

Sorana Cîrstea (locul 66 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului WTA 500 de la Seul (Coreea de Sud), după ce a învins-o miercuri pe rusoaica Anastasia Zakharova (locul 79 WTA, lucky loser), în două seturi, scor 6-3, 6-1.
Sursa foto: FLORIN BALTATOIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
17 sept. 2025, 13:15, Sport

Partida a durat o oră și 13 minute, iar sportiva din Târgoviște a dominat cu autoritate la toate capitolele statistice. Cîrstea a reușit 4 ași, a avut un procentaj de 75% puncte câștigate cu primul serviciu și a fructificat 5 din cele 11 șanse de break.

De cealaltă parte, Zakharova a avut un procentaj modest de 44% la primul serviciu și nereușind să pună mari probleme la retur.

Cîrstea a închis meciul după ce a câștigat 8 din ultimele 10 puncte.

Partida era programată să se desfășoare marți, însă a fost amânată din cauza ploii. De altfel, și meciul de miercuri a fost întrerupt în primul set, tot din cauza ploii.

În turul secund, Sorana Cîrstea o va întâlni pe poloneza Iga Swiatek, cap de serie nr. 1 și ocupanta poziției secunde din clasamentul mondial, care nu a jucat în prima rundă.

Pentru prezența în optimi, Cîrstea are asigurate 60 de puncte în clasament și un premiu de 15.700 de dolari.