Un component al naționalei SUA și fost jucător în NBA a semnat cu U-BT Cluj-Napoca

Malcolm Hill este un jucător polivalent, care evoluează în principal pe poziția 3, ca extremă mică, însă poate fi folosit și pe pozițiile 2 sau 4.

Născut pe 26 octombrie 1995 în St. Louis, Missouri, SUA, Hill a mai practicat, pe lângă baschet, fotbalul și baseballul în copilărie. A urmat cursurile Universității din Illinois și a participat în NCAA în perioada 2013-2017, alături de echipa Universității sale, Illinois Fighting Illini. Pe perioada celor patru ani, Hill a adunat 137 de meciuri, izbutind medii de 13.5 puncte, 4.7 recuperări și 2.1 pase decisive. Una dintre cele mai importante performanțe a stabilit-o în stagiunea 2015-2016, când a devenit singurul jucător din istoria echipei care a izbutit într-un singur sezon să totalizeze peste 600 de puncte, 200 de recuperări și 100 de pase decisive.

Experiență în Europa

Ca jucător profesionist și-a început cariera în 2017, îmbrăcând pe perioada verii echipamentul formației Star Hotshots, în Filipine, unde a impresionat cu medii de 26 de puncte, 11.7 recuperări și 3 pase decisive, în 7 meciuri jucate.

Apoi, a semnat în Germania, unde a evoluat timp de un sezon la Telekom Baskets Bonn. Al doilea an în Europa l-a petrecut tot în Germania, de data aceasta evoluând pentru formația MHP Riesen Ludwisburg.

A făcut pasul către liga VTB, alături de Astana Tigers, izbutind să ocupe poziția secundă în clasamentul punctelor marcate pe meci, după Alexey Shved, cu 20.2 puncte înscrise în medie în cele 19 partide.

Selectat la naționala SUA

Pe parcursul sezonului 2020-2021 a făcut parte din lotul formației Hapoel Ierusalim, iar din 2021 până acum și-a continuat cariera peste ocean, alternând între NBA și G League. Atlanta Hawks și Chicago Bulls au fost formațiile pentru care a intrat pe parchet în 25 de meciuri oficiale, însă a mai evoluat și pentru New Orleans Pelicans sau Philadelphia 76ers, în presezon. În G League, Hill a bifat apariții pentru echipele Birmingham Squadron, Windy City Bulls și Delaware Blue Coats. În ultimul sezon a avut medii de 18.4 puncte, 4.8 recuperări și 2.4 pase decisive.

Prestațiile din G League i-au adus lui Hill vestea convocării în echipa Statelor Unite ale Americii pentru fereastra de calificări din februarie-martie, în vederea participării la Campionatul Mondial din 2027. Malcolm a intrat pe parchet în duelurile cu Republica Dominicană și Mexic, înscriind 5 puncte, respectiv 18 puncte.

Al cincilea transfer pentru U-BT

Malcolm Hill devine al cincilea jucător transferat în vara aceasta de U-BT, după Bobe Nicolescu, Otis Livingston II, Jaylin McCreary și Dušan Beslać.

„Un jucător în care eu îmi pun mari speranțe. Îmi doresc să fie unul din cei mai importanți jucători atât de la noi, cât și din BKT EuroCup. Îl urmăresc de foarte mulți ani și mi l-am dorit încă de când juca la Astana, Hapoel sau Ludwisburg, însă nu am avut posibilitatea atunci să îl luăm. Este un jucător polivalent, care poate juca pe mai multe poziții și, din feedback-ul pe care îl am de la antrenorii lui din G League și din Europa, este un jucător care înțelege ce înseamnă să câștigi și nu este egoist absolut deloc. Mă bucur că a acceptat să vină la Cluj și îmi doresc să ne ajute să avem succes împreună”, a declarat Mihai Silvășan, antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca.