Un fost jucător de la Schalke a fost la un pas de moarte

George Thimotheou a trecut prin cel mai nebun an al vieţii lui. În mai puţin de 365 de zile, australianul a debutat pentru echipa de seniori a lui Schalke şi a fost operat pe inimă. „A fost un adevărat carusel emoţional. Am trecut într-un an prin mai multe decât au trecut alţii într-o viaţă.” a spus Thimotheou.

Australianul şi-a făcut debutul pe 18 mai 2019 împotriva lui Stuttgart. Dar bucuria sa nu a fost de lungă durată. S-a accidentat în meciul de debut, iar Schalke l-a vândut în Belgia la Zulte Waregen. Nu a reuţitsă se integreze la noua echipă şi a fost trimis împrumut la Western United, o echipă din Australia.

Dar ce era mai rău abia avea să vină. O valvă de la inima lui Thimotheou se deteriora rapid, iar fotbalistul de 21 de ani era nevoit să se opereze.

În timpul unui antrenament pentru Western United a primit veştile rele. „Mi-au spus că nu o să mai pot să joc niciodată. Ştiam că aveam probleme la inimă, dar nu mă gândeam că e vorba de ceva atât de sever. Prima reacţie a fost să fiu trist, dar apoi m-am simţit uşurat. Dacă rămâneam în Belgia puteam să mor pe teren. Puteam să mor în drum spre casă.”

După operaţia pe inimă, cea mai probabilă opţiune pentru George Thimotheou era retragerea din fotbal. Totuşi, tânărul australian continuă să spere la o revenire pe terenul de fotbal. „Sunt acum în cea mai bună formă în care am fost vreodată.”. Şi Thimotheou nu speră doar la o întoarcere pe iarbă, are ambiţii mai mari decât înainte. Visează să ajungă la Real Madrid.