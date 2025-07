La 10 ani după Charlie Hebdo, un caricaturist din Turcia a fost reținut de poliție din cauza unui desen ofensator. Ilustrația a stârnit reacții dure

În desen, profetul Mahomed și profetul Moise schimbă saluturi, în timp ce o ploaie de rachete cade peste ei. Din cauza desenului, caricaturistul a fost reținut de poliția din Turcia. Desenul a stârnit reacții publice, dar și proteste.

Ministerul Justiției a anunțat luni că va desfășura o anchetă în redacția revistei, citând posibilele acuzații de „insultarea publică a valorilor religioase”, potrivit Euronews.

Ulterior, Ministrul de Interne din Turcia a anunțat că artistul responsabil a fost reținut de polițiști și că va fi interogat, publicând un videclip când autorul caricaturii a fost încătușat și reținut de polițiștii turci.

„Încă odată îi condamn pe cei care încearcă să semene discordia, desenând o caricatură a Profetului nostru. Persoana numită D.P. care a făcut acest josnic desen a fost prinsă și reținută. (…)Acești oameni fără rușine vor fi trași la răspundere în fața legii”, a scris luni seara pe X Ali Yerlikaya, ministrul Internelor din Turcia.

Caricatura a stârnit proteste din partea tinerilor de religie islamică. Aceștia au protestat în fața sediului redacției revistei LeMan. Poliția din Istambul a încercat să disperseze mulțimea cu pistoale cu gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene, potrivit The Guardian.

Redactorul șef al publicației, Tuncay Akgun se apără, spunând că desenul a fost, de fapt, interpretat greșit.

„Desenul nu este o caricatură a profetului Mahomed. În lucrare, numele unui mosulman care a fost ucis de bombardamentele Israelului este ficționalizat ca Mahomed. Mai mult de 200 de milioane de persoane din lumea Islamică se numesc Mahomed. Nu are nicio legătură cu Profetul Mahomed. Nu am fi făcut un asemenea risc”, a declarat pentru AFP redactorul Șef al revistei LeMan, citat de The Guardian.

Fondată în 1991, revista LeMan este faimoasă pentru satira politică. Publicația a fost criticată de conservatori, în special după suportul public oferit revistei franceze Charlie Hebdo, după ce birourile de la Paris au fost atacate în 2015 de un bărbat înarmat, care a omorât 12 persoane, în urma publicării unei caricaturi care îl reprezenta pe profetul Mahomed.