Datele a peste 3.700 de afgani aduși în Regatul Unit au fost compromise

Potrivit Ministerului Apărării, datele personale a peste 3.700 de afgani aduși în Regatul Unit în perioada ianuarie-martie 2024 ar fi fost compromise.

Ministerul a precizat că breșa nu a vizat guvernul, ci o parte terță, The Jet Center, care asigură servicii în privința zborurilor de pe aeroportul Stansted din Londra. Aceste zboruri au fost folosite pentru transferul cetățenilor afgani în Regatul Unit.

Incidentul survine după o breșă masivă dezvăluită la începutul anului, care a expus datele personale a aproape 20.000 de afgani și a dus la relocarea a șapte mii de persoane în Marea Britanie.

„Incidentul nu a reprezentat nicio amenințare la adresa siguranței persoanelor și nici nu a compromis vreun sistem guvernamental.”, a precizat un purtător de cuvânt al guvernului de la Londra.