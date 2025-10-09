Peste 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor Discord, compromise într-un atac cibernetic de amploare

Incidentul, confirmat de companie, a dus la sustragerea a 1,5 terabytes de date și a inclus mai mult de două milioane de fotografii ale utilizatorilor.

Ce s-a întâmplat concret

Potrivit informațiilor transmise de Discord, atacul nu a vizat direct infrastructura companiei, ci un partener extern care se ocupă de serviciile de relații cu clienții. Prin acest punct vulnerabil, hackerii au reușit să acceseze date extrem de sensibile, inclusiv documente de identitate utilizate pentru verificarea vârstei — o cerință legală tot mai des întâlnită în numeroase țări.

Discord recunoaște atacul cibernetic și ia măsuri de securitate

Compania a confirmat breșa și a precizat că sistemele afectate au fost între timp securizate, iar accesul neautorizat a fost blocat. De asemenea, Discord susține că hackerii au exagerat proporțiile atacului și au încercat să șantajeze compania cu informații false.

„Investigăm în continuare amploarea incidentului și colaborăm cu autoritățile pentru a limita impactul asupra utilizatorilor. Datele afectate provin exclusiv din relația cu furnizorul extern și nu din infrastructura principală a Discord”, a transmis un purtător de cuvânt.

Atacul ridică semne de întrebare despre securitatea datelor

Incidentul aduce din nou în discuție tema securității datelor personale în mediul online, în special pe platforme cu milioane de utilizatori activi precum Discord. Odată cu creșterea cerințelor legale privind verificarea identității și a vârstei, responsabilitatea companiilor de a proteja aceste date devine crucială.