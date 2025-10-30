Un jucător australian de crichet moare după ce a fost lovit de minge. Avea doar 17 ani

Incidentul a avut loc marți în timpul unei sesiuni de antrenament înaintea unui meci Twenty20, când Austin, purtând cască, a fost lovit în gât de un dispozitiv care aruncă mingile. A fost transportat de urgență la spital în stare critică, dar a decedat joi dimineață, potrivit AFP.

Austin era considerat un jucător promițător și lider în cadrul Ferntree Gully Cricket Club.

Decesele în crichet sunt rare. Cel mai cunoscut caz similar în Australia a avut loc în 2014, când Phillip Hughes a murit după ce a fost lovit în gât de o minge, ceea ce a dus la revizuirea protocoalelor de siguranță și a echipamentului de protecție.

Oficialii Cricket Victoria și Cricket Australia au transmis condoleanțe și au subliniat că este nevoie să se învețe lecții din această tragedie pentru a preveni incidente similare în viitor.