Un meci din Premier League, oprit temporar din cauza „insultelor discriminatorii”

Partida de Premier League dintre Newcastle United și Sunderland a fost întreruptă duminică, în minutul 54, ca urmare a „insultelor discriminatorii” la adresa jucătorului Lutsharel Geertruida. De asemenea, înaintea startului partidei, au avut loc incidente violente între suporteri.
Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
22 mart. 2026, 18:26, Sport

Incidentul care a dus la întreruperea meciului a avut loc în timp ce fundașul Sven Botman, de la Newcastle, primea îngrijiri medicale pe teren.

Căpitanul celor de la Sunderland, Granit Xhaka, a alertat arbitrul Anthony Taylor despre comportamentul unor suporteri din tribune. Arbitrul a aplicat protocolul anti-discriminare. Apoi, a discutat cu jucătorii și antrenorii echipelor, iar meciul a fost reluat câteva momente mai târziu.

Premier League a anunțat pe platforma X că va deschide o anchetă privind incidentele de la St James’ Park și a subliniat că „rasismul nu are loc în fotbal sau în societate”.

Înainte de fluierul de start au existat și scene violente în afara stadionului. Un grup de fani ai lui Sunderland a pătruns printre suporterii gazdelor, provocând confuzie. A fost nevoie de intervenția medicală pentru o persoană implicată în incidente.

Partida s-a încheiat cu victoria lui Sunderland, scor 2-1, grație golului marcat de Brian Brobbey.

Echipa oaspete a urcat astfel pe locul 11 în Premier League, depășind Newcastle, care rămâne pe poziția a 12-a în clasament.

