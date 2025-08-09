Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești se joacă sâmbătă, de la 21.30, a 81-a întâlnire între cele două formații în principala competiție internă.

Ardelenii vin după o remiză spectaculoasă, 2-2 cu FC Hermannstadt, meci în care Mamadou Thiam a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. De partea cealaltă, Petrolul a pierdut acasă în runda precedentă, 1-2 cu UTA, reușita ploieștenilor fiind izbutită de grecul Konstantinos Doumtsios, care a înscris în premieră pe prima scenă din România.

Cele două echipe se vor afla faţă-n faţă în principala competiţie internă pentru a 81-a oară, palmaresul precedentelor confruntări din SuperLigă cuprinzând 23 de succese ale clujenilor, 41 de victorii ale prahovenilor şi 16 rezultate de egalitate, scrie LPF în avancronica partidei.

La nivelul băncilor tehnice, cei doi antrenori se vor duela pentru a opta oară în campionat, palmaresul precedentelor confruntări cuprinzând cinci succese Sabău și două victorii Ciobotariu.