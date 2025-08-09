Prima pagină » Sport » Superliga: Egal între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești

Superliga: Egal între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești

Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, în meciul disputat sâmbătă seara, la Sibiu, în etapa a cincea din Superligă.
Sursa foto: Facebook/FC Universitatea Cluj
Iulian Moşneagu
10 aug. 2025, 00:04, Sport

„Șepcile roșii” au fost nevoite să joace în deplasare din cauza faptului că arena din Cluj este ocupată de festivalul Untold.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a deschis în minutul 44, prin Lukic, după o pasă decisivă a lui Nistor.

Ploieștenii au egalat în minutul 71, prin Bogdan Marian, care a trimis un șut puternic la colțul lung, imposibil de parat pentru portarul Iustin Chirilă.

Partida nu a oferit multe ocazii de poartă, iar cele două formații și-au împărțit punctele.

În clasamentul Superligii, Universitatea Cluj ocupă locul 6, cu 6 puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se află pe poziția a 9-a, cu 5 puncte.

Echipele de start

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Simion – Thiam, Nistor, Bic – Lukic
Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică
Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Radu – Boțogan, Mateiu, Jyry – Ludewig, Doumtsios, Grozav
Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce
Antrenor: Liviu Ciobotariu