Superliga: Egal între Universitatea Cluj și Petrolul Ploiești

„Șepcile roșii” au fost nevoite să joace în deplasare din cauza faptului că arena din Cluj este ocupată de festivalul Untold.

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău a deschis în minutul 44, prin Lukic, după o pasă decisivă a lui Nistor.

Ploieștenii au egalat în minutul 71, prin Bogdan Marian, care a trimis un șut puternic la colțul lung, imposibil de parat pentru portarul Iustin Chirilă.

Partida nu a oferit multe ocazii de poartă, iar cele două formații și-au împărțit punctele.

În clasamentul Superligii, Universitatea Cluj ocupă locul 6, cu 6 puncte, în timp ce Petrolul Ploiești se află pe poziția a 9-a, cu 5 puncte.

Echipele de start

U Cluj: Chirilă – Mikanovic, Codrea, I. Cristea, Chipciu – Murgia, Simion – Thiam, Nistor, Bic – Lukic

Rezerve: Gertmonas, Lefter, Chinteș, Barstan, M. Gomes, Artean, Drammeh, Bota, Fabry, Macalou, A. Trică

Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Radu – Boțogan, Mateiu, Jyry – Ludewig, Doumtsios, Grozav

Rezerve: Krell, B. Marian, Guilherme Soares, Tolea, Doukansy, V. Gheorghe, Hanca, Fabricio Santos, David Paraschiv, I. Răducan, Chică Roșă, Prce

Antrenor: Liviu Ciobotariu