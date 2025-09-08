Universitatea Craiova nu și-a uitat legenda: Ilie Balaci ar fi împlinit luni 69 de ani

Reprezentanții clubului Universitatea Craiova, care este lider autoritar în Superliga României, au scris: „Astăzi ar fi fost aniversarea lui Ilie Balaci. Minunea Blondă”.

Fostul fotbalist, născut pe 8 septembrie 1956 la Bistreț, a murit în 2018. Balaci a început fotbalul la juniorii Universității Craiova la vârsta de 9 ani, în 1965, și a debutat în prima divizie pe 12 august 1973, la doar 17 ani, în meciul Jiul Petroșani – Universitatea 1-1. La șase luni după debutul în Divizia A, a jucat și pentru echipa națională a României, într-un meci cu Franța, la Paris, pe 23 martie 1974, devenind cel mai tânăr debutant din istoria naționalei României, la 17 ani și 6 luni.

Pe parcursul carierei de jucător, Balaci a evoluat la Universitatea Craiova (1973-1985), FC Olt Scornicești (1985-1986) și Dinamo București (1986-1988), adunând 347 de partide în Divizia A și marcând 84 de goluri. În echipa națională, a bifat 69 de selecții și 8 goluri. De două ori a fost desemnat cel mai bun fotbalist al României (1981 și 1982).

Chiar dacă la 27 de ani a suferit o accidentare gravă la genunchiul stâng, Balaci a continuat să joace până la 31 de ani, însă nu la același nivel.