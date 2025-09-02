Venus Williams, în sferturile de finală ale probei de dublu feminin de la US Open

Williams și Fernandez au învins duo-ul Ekaterina Alexandrova și Zhang Shuai, cap de serie numărul 12, cu 6-3, 6-4 în meciul din turul trei de luni, în fața unei tribune pline la Louis Armstrong Stadium.

Ea a făcut apel la Serena Williams să vină la meci. „Avem nevoie de ea în tribună. Așadar, mesajul meu este: «Serena, trebuie să vii»”, a spus Venus Williams.

Williams și Fernandez vor juca marți împotriva echipei de pe locul 1, formată din Taylor Townsend și Katerina Siniakova.

Surorile Williams au câștigat împreună 14 campionate majore.

Williams și Fernandez nu au jucat împreună până săptămâna trecută, când au primit un wild card pentru turneul de Grand Slam. Acum au un scor de 3-0 și nu au pierdut niciun meci.