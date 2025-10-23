Prima pagină » Sport » Volei Alba Blaj, campioana României, oferă intrare gratuită pentru elevi în sezonul 2025/2026

Echipa de volei feminin Alba Blaj, campioana României, anunță joi că va oferi tuturor elevilor acces gratuit la meciurile din competițiile interne, Divizia A1 și Cupa României, precum și la cele din Liga Campionilor, în sezonul 2025/2026.
Sursă foto: Facebook / Volei Alba Blaj
Petre Apostol
23 oct. 2025, 18:04, Sport

Conform unui comunicat oficial, elevii vor putea ridica biletele gratuite doar în ziua meciului, cu două ore înainte de start, de la casa de bilete situată la intrarea principală în Alba Blaj Arena, pe baza carnetului de elev. Biletele pentru elevi nu pot fi achiziționate online.

Copiii cu vârsta între 0 și 5 ani vor avea acces gratuit, fără bilet, însă doar însoțiți de un adult.

De asemenea, adulții care vin la meci însoțiți de copii vor plăti doar biletul propriu, primind bilete gratuite pentru copii, alături de locul plătit.