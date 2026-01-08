Zheng Qinwen, campioană olimpică, anunță că se retrage de la Australian Open 2026

Într-o postare pe rețelele de socializare, Zheng Qinwen a explicat că decizia a fost luată după o evaluare atentă realizată de echipa sa. Dar, și pe baza recomandărilor medicale.

„În prezent, nu am ajuns încă la cea mai bună condiție pe care mi-am propus-o”, a declarat ea, descriind retragerea drept o decizie „extrem de dificilă”.

Zheng a subliniat legătura personală puternică pe care o are cu Melbourne Park. Îl descrie ca fiind locul unde a câștigat primul său meci pe tabloul principal al unui Grand Slam și unde a trăit unele dintre cele mai bune experiențe ale sale.

„Melbourne este locul meu norocos… Eram foarte nerăbdătoare să îmi încep noul sezon la Melbourne Park”, a adăugat ea.

Sportiva de 23 de ani a ajuns în finala primului său Grand Slam la Australian Open 2024. A pierdut atunci în fața Arynei Sabalenka.

Ea a fost nevoită să se opereze la cot în iulie 2025, după ce a fost eliminată în primul tur la Wimbledon. A ratat apoi US Open-ul și alte turnee importante din finalul sezonului.

Zheng a încercat să revină în competiții la China Open. Dar, a fost nevoită să abandoneze în setul al treilea al meciului din turul trei din cauza recidivei accidentării.

Fostă ocupantă a poziției a 4-a mondiale, Zheng se află, în prezent, pe locul 24.