Prima pagină » Sport » Zheng Qinwen, campioană olimpică, anunță că se retrage de la Australian Open 2026

Zheng Qinwen, campioană olimpică, anunță că se retrage de la Australian Open 2026

Campioana olimpică chineză la tenis feminin Zheng Qinwen a anunțat joi că se retrage de la Australian Open 2026, primul turneu de Grand Slam al anului, motivând că nu a ajuns încă la forma competitivă dorită, după operația la care a fost supusă în a doua parte a anului trecut.
Zheng Qinwen, campioană olimpică, anunță că se retrage de la Australian Open 2026
13 June 2025, United Kingdom, London: Chinese tennis player Qinwen Zheng plays a backhand return against UK's Emma Raducanu during the Women's Singles Quarter Final tennis match on Day Five of the 2025 HSBC Championships at The Queen's Club Photo: John Walton/PA Wire/dpa
Petre Apostol
08 ian. 2026, 11:35, Sport

Într-o postare pe rețelele de socializare, Zheng Qinwen a explicat că decizia a fost luată după o evaluare atentă realizată de echipa sa. Dar, și pe baza recomandărilor medicale.

„În prezent, nu am ajuns încă la cea mai bună condiție pe care mi-am propus-o”, a declarat ea, descriind retragerea drept o decizie „extrem de dificilă”.

Zheng a subliniat legătura personală puternică pe care o are cu Melbourne Park. Îl descrie ca fiind locul unde a câștigat primul său meci pe tabloul principal al unui Grand Slam și unde a trăit unele dintre cele mai bune experiențe ale sale.

„Melbourne este locul meu norocos… Eram foarte nerăbdătoare să îmi încep noul sezon la Melbourne Park”, a adăugat ea.

Sportiva de 23 de ani a ajuns în finala primului său Grand Slam la Australian Open 2024. A pierdut atunci în fața Arynei Sabalenka.

Ea a fost nevoită să se opereze la cot în iulie 2025, după ce a fost eliminată în primul tur la Wimbledon. A ratat apoi US Open-ul și alte turnee importante din finalul sezonului.

Zheng a încercat să revină în competiții la China Open. Dar, a fost nevoită să abandoneze în setul al treilea al meciului din turul trei din cauza recidivei accidentării.

Fostă ocupantă a poziției a 4-a mondiale, Zheng se află, în prezent, pe locul 24.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor