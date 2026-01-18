Zverev, al treilea favorit, începe turneul cu emoții, dar avansează în turul 2 la Australian Open

Germanul, finalist la ediția precedentă, a avut un început ezitant, pierzând primul set în tie-break, dar a preluat treptat controlul jocului printr-o agresivitate mai mare la retur și o poziționare mai avansată pe linia de fund.

Serviciul a fost arma principală a lui Zverev. A reușit 15 ași, a comis o singură dublă greșeală și a câștigat 95% dintre punctele jucate cu primul serviciu în setul al treilea.

Per total, germanul a realizat șase break-uri, dominând clar ultimele trei seturi.

„A fost dificil să-mi găsesc ritmul la început, dar după ce am intrat în meci m-am simțit foarte bine pe teren”, a declarat Zverev, aflat la a 40-a apariție într-un turneu de Grand Slam.

În paralel, tabloul masculin a fost zguduit de o surpriză majoră chiar în prima zi. Arthur Fery, britanic aflat pe locul 185 ATP ajuns pe tabloul principal din calificări, l-a eliminat în mod clar pe capul de serie numărul 20, italianul Flavio Cobolli, scor 7-6(1), 6-4, 6-1.

În vârstă de 23 de ani, Fery a obținut astfel a treia victorie din carieră la nivel ATP, două dintre ele venind în turnee de Grand Slam.

Fery a impresionat prin jocul agresiv de pe fundul terenului, reușind să convertească șase dintre cele zece mingi de break și să controleze schimburile într-un meci care a durat puțin peste două ore.

Cobolli, vizibil afectat de probleme medicale – a cerut time-out medical încă din primele game-uri – nu a reușit să-și regăsească ritmul și a cedat în fața unui adversar lipsit de complexe.

Pentru Fery, aceasta este prima participare pe tabloul principal al unui Grand Slam în afara Wimbledonului, iar succesul de la Melbourne confirmă potențialul arătat și anul trecut, când îl elimina pe Alexei Popyrin, de asemenea cap de serie, la All England Club.