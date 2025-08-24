Bacteriile intestinale pot influența riscul de insomnie, arată un nou studiu

Descoperirile arată că microbiomul intestinal nu doar că este afectat de somnul deficitar, dar poate, la rândul său, să contribuie la apariția tulburărilor de somn, scrie Science Alert.

Bacteriile intestinale și insomniile – o legătură directă

Cercetătorii conduși de psihiatrul Shangyun Shi de la Universitatea Medicală Nanjing au folosit o metodă statistică numită randomizare mendeliană, analizând date genetice și de sănătate de la peste 400.000 de persoane. Rezultatele au arătat că anumite tipuri de bacterii intestinale cresc riscul de insomnie, în timp ce altele îl reduc.

Printre cele mai relevante descoperiri se numără legătura dintre grupul bacterian Clostridium innocuum și un risc crescut de insomnie, chiar dacă această bacterie nu este considerată în mod normal periculoasă.

Cum acționează bacteriile intestinale asupra insomniei

Studiul a identificat 14 tipuri de bacterii asociate pozitiv cu insomnia și 8 tipuri asociate negativ. În plus, insomnia în sine a fost corelată cu modificări în alte 19 tipuri de bacterii intestinale. Aceste interacțiuni confirmă existența unei axe intestin-creier, prin care bacteriile pot influența nivelurile de stres, reglarea imunității, inflamațiile și chiar eliberarea neurotransmițătorilor.

Deși studiul este încă la început și a inclus doar persoane de origine europeană, rezultatele deschid drumul către noi soluții terapeutice. În viitor, probioticele, prebioticele sau transplanturile de microbiotă fecală ar putea fi folosite pentru tratarea insomniei.

Totuși, specialiștii subliniază că bacteriile intestinale sunt doar o parte din puzzle. Stresul, obiceiurile de viață și consumul de alcool rămân factori importanți în apariția tulburărilor de somn.

Legătura dintre bacteriile intestinale și riscul de insomnie confirmă complexitatea bidirecțională dintre somn și sănătatea microbiomului. O mai bună înțelegere a acestor procese ar putea duce la tratamente inovatoare pentru milioane de oameni care suferă de insomnie.