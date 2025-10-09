Nanoparticule de aur descoperite în ace de molid. Cum pot influența bacteriile din interiorul plantelor acumularea metalului în copaci

„Rezultatele noastre sugerează că bacteriile și alți microbi care trăiesc în interiorul plantelor pot influența acumularea de aur în copaci”, a declarat într-un comunicat Kaisa Lehosmaa, ecolog la Universitatea din Oulu, Finlanda, autorul principal al studiului.

Aceste bacterii rezidente sunt cunoscute sub numele de endofite, microorganisme simbiotice care facilitează producția de hormoni și absorbția nutrienților, printre alte funcții. În molizi, aceste bacterii segregează particule solubile de aur pe care copacii le absorb din apă prin rădăcini, potrivit LiveScience.

Procesul este o formă de biomineralizare, în care organismele vii controlează formarea mineralelor în țesuturile lor printr-o gamă largă de procese. În acest caz, endofitele au concentrat probabil particulele pentru a le reduce toxicitatea.

Descoperirea aurului

Pentru studiu, cercetătorii au investigat molizii din apropierea minei Kittilä din nordul Finlandei, cel mai mare producător de aur din Europa. Cercetătorii au examinat 138 de probe de ace de la 23 de molizi. Acele de la patru dintre copaci conțineau nanoparticule de aur.

Nanoparticulele erau înconjurate de biofilme create de genuri bacteriene precum P3OB-42, Cutibacterium și Corynebacterium. Aceste filme sunt polizaharide (zaharuri complexe) și compuși proteici secretați de bacterii, care le permit să persiste în țesuturile plantelor.

Asocierea strânsă dintre nanoparticule și biofilmele bacteriene a indicat că bacteriile erau probabil responsabile de izolarea mineralului. Diversitatea speciilor bacteriene era mai redusă în ace care conțineau aur. Alte studii asupra plantelor cu concentrații ridicate de metale în țesuturile lor au constatat, de asemenea, o scădere a biodiversității microbiene.

Nimeni nu va face avere tăind molizi pentru a distila cantitățile infime de aur din ace lor, particulele măsoară doar o milionime de milimetru. Cu toate acestea, absorbția mineralului valoros de către copaci poate fi un indicator util al zăcămintelor de aur de sub suprafață.

„Screeningul pentru astfel de bacterii în frunzele plantelor poate facilita explorarea aurului”, a spus Lehosmaa.