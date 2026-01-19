Care este obiceiul simplu care poate stimula eficacitatea vaccinurilor, potrivit unui studiu

Un nou studiu, publicat în revista Nature Medicine, arată că persoanele care au practicat gândirea pozitivă, pentru a stimula activitatea sistemului de recompensă al creierului, au răspuns mai bine la vaccinare. Datele au arătat că sistemul imunitar al acestora a produs mai mulți anticorpi decât al altora după administrarea vaccinului, notează The Guardian.

Cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv au constatat că persoanele care utilizează o parte a creierului legată de așteptările pozitive au prezentat un răspuns mai bun al sistemului imunitar.

„Este prima demonstrație la oameni, într-o manieră care pare a fi cauzală, că dacă înveți cum să-ți recrutezi sistemul de recompensă din creier, eficacitatea imunizării crește”, a spus Talma Hendler, profesor de psihiatrie și neuroștiință la Universitatea din Tel Aviv, potrivit sursei citate.

Ce au arătat rezultatele

Oamenii de știință israelieni au antrenat 85 de participanți sănătoși la studiu pentru a crește activitatea din zona tegmentală ventrală a creierului (VTA) în această cale de recompensă, o regiune care face parte din sistemul de recompensă al creierului. După patru sesiuni de antrenament, voluntarilor li s-a administrat un vaccin împotriva hepatitei B.

Ulterior, s-a constatat că persoanele care au stimulat activitatea unei părți a sistemului de recompensă al creierului au avut cel mai puternic răspuns imun la vaccin. Cei care au stimulat-o cu cel mai mare succes au făcut-o prin așteptări pozitive sau imaginându-și lucruri bune, mai relevă sursa citată.

„Abordarea pe care am testat-o este destinată exclusiv ca instrument complementar care poate îmbunătăți răspunsul imun la vaccinare. Ea nu poate și nu are scopul de a înlocui vaccinurile sau îngrijirea medicală standard”, a declarat dr. Nitzan Lubianiker, autor principal al studiului, potrivit The Guardian.

Deși rezultatele sunt interesante, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii mai ample pentru a demonstra dacă există vreun beneficiu medical clar.