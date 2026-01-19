Care este obiceiul simplu care poate stimula eficacitatea vaccinurilor, potrivit unui studiu

Un nou studiu, publicat în revista Nature Medicine, arată că persoanele care au practicat gândirea pozitivă, pentru a stimula activitatea sistemului de recompensă al creierului, au răspuns mai bine la vaccinare. Datele au arătat că sistemul imunitar al acestora a produs mai mulți anticorpi decât al altora după administrarea vaccinului, notează The Guardian.
Cercetătorii de la Universitatea din Tel Aviv au constatat că persoanele care utilizează o parte a creierului legată de așteptările pozitive au prezentat un răspuns mai bun al sistemului imunitar.
„Este prima demonstrație la oameni, într-o manieră care pare a fi cauzală, că dacă înveți cum să-ți recrutezi sistemul de recompensă din creier, eficacitatea imunizării crește”, a spus Talma Hendler, profesor de psihiatrie și neuroștiință la Universitatea din Tel Aviv, potrivit sursei citate.
Oamenii de știință israelieni au antrenat 85 de participanți sănătoși la studiu pentru a crește activitatea din zona tegmentală ventrală a creierului (VTA) în această cale de recompensă, o regiune care face parte din sistemul de recompensă al creierului. După patru sesiuni de antrenament, voluntarilor li s-a administrat un vaccin împotriva hepatitei B.
Ulterior, s-a constatat că persoanele care au stimulat activitatea unei părți a sistemului de recompensă al creierului au avut cel mai puternic răspuns imun la vaccin. Cei care au stimulat-o cu cel mai mare succes au făcut-o prin așteptări pozitive sau imaginându-și lucruri bune, mai relevă sursa citată.
„Abordarea pe care am testat-o este destinată exclusiv ca instrument complementar care poate îmbunătăți răspunsul imun la vaccinare. Ea nu poate și nu are scopul de a înlocui vaccinurile sau îngrijirea medicală standard”, a declarat dr. Nitzan Lubianiker, autor principal al studiului, potrivit The Guardian.
Deși rezultatele sunt interesante, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii mai ample pentru a demonstra dacă există vreun beneficiu medical clar.