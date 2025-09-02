Cât de periculos este asteroidul de dimensiunea unui autobuz care se apropie mâine de Pământ?

Un asteroid descoperit recent, de dimensiunea unui autobuz școlar, va trece mâine (3 septembrie) aproape de Pământ, potrivit NASA, scrie Live Science.

Numit 2025 QV5, asteroidul a fost observat pentru prima dată pe 24 august și are aproximativ 11 metri în diametru. Deplasându-se prin spațiu cu o viteză de aproximativ 22.400 km/h, acesta va trece la o distanță de 805.000 km de planeta noastră, adică de două ori distanța dintre Pământ și Lună.

Nu reprezintă o amenințare pentru Pământ

În ciuda apropierii, 2025 QV5 nu este considerat un pericol.

Orbita sa este aproape circulară în jurul soarelui, având o durată de 359,4 zile, și se deplasează între orbitele Pământului și ale lui Venus.

Chiar și în cazul unei coliziuni, asteroidul este prea mic pentru a fi clasificat drept „potențial periculos” și cel mai probabil s-ar dezintegra în atmosferă înainte de a produce daune semnificative.

Țintă pentru cercetările NASA

Deși nu prezintă un risc, oamenii de știință consideră survolul o oportunitate de a-l studia.

Telescoapele Goldstone ale NASA din California vor urmări și monitoriza obiectul prin imagini radar, contribuind la îmbunătățirea estimărilor privind orbita și traiectoria acestuia.

Astfel de observații sunt esențiale, deoarece traiectoriile asteroizilor pot suferi mici devieri de-a lungul timpului, în urma interacțiunilor gravitaționale cu planete sau alte corpuri cosmice.

Survoluri viitoare

2025 QV5 va mai realiza câteva treceri pe lângă Pământ în următoarele decenii, însă la distanțe mult mai mari, 5,3 milioane km în 2026 și chiar mai departe în 2027.

Următoarea apropiere notabilă va avea loc pe 4 septembrie 2125, la aproape exact la 100 de ani după survolul actual, când va trece la aproximativ 1,3 milioane km de Pământ.