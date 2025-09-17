Un asteroid cât un zgârie-nori, care a fost pe primul loc pe lista de risc de coliziune, trece joi pe lângă Pământ / Poate fi observat cu un telescop neprofesional

Asteroidul considerat „potențial periculos” 2025 FA22 va trece în apropierea Pământului cu o viteză de peste 38.600 km/h joi, 18 septembrie, scrie LiveScience.

Inițial, Agenția Spațială Europeană a pus roca spațială pe primul loc pe o listă importantă de risc de a lovi planeta, în 2089.

Cu toate acestea, ulterior, după alte observații, ea nu a mai fost considerată un risc.

Roca spațială, denumită 2025 FA22, are un diametru estimat între 130 și 290 de metri, suficient de mare pentru a distruge un oraș întreg dacă ar lovi Pământul.

De două ori mai departe decât se află Luna

Ea va atinge distanța minimă față de noi în primele ore ale zilei de joi, 18 septembrie, când va ajunge la aproximativ 835.000 km de planetă — adică de peste două ori mai departe decât se află Luna — și va avea o viteză de 38.600 km/h.

2025 FA22 a fost descoperit inițial în martie de telescopul Pan-STARRS 2 din Hawaii.

Asteroidul a atras rapid atenția după ce s-a anunțat că există un risc de 0,01% să lovească Pământul la o revenire apropiată, pe 23 septembrie 2089.

(Această știre a fost oarecum umbrită de asteroidul 2024 YR4, care fusese prezis pentru scurt timp ca având risc mult mai mare de impact în 2032, chiar în perioada în care a fost descoperit și 2025 FA22.)

Astronomii exclud orice risc de impact

În ciuda probabilității scăzute de coliziune, agențiile spațiale au tratat cu seriozitate amenințarea reprezentată de 2025 FA22, iar asteroidul a fost plasat pentru o scurtă perioadă pe primul loc al listei de risc a ESA, care monitorizează toate obiectele apropiate de Pământ cu risc, oricât de mic, de impact.

„Totuși, observațiile ulterioare, de înaltă prioritate, le-au permis astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului și să excludă orice risc de impact”, se arată într-un nou comunicat ESA.

Asteroidul 2025 FA22 a fost eliminat complet de pe lista de risc a ESA în luna mai.