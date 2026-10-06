Ce se ascunde sub „poarta iadului”. Descoperirea făcută sub vulcanul Masaya

Descoperirea ar putea ajuta cercetătorii să înțeleagă mai bine de ce Masaya poate trece de la erupții cu scurgeri de lavă la explozii vulcanice puternice.

Masaya reprezintă o potențială amenințare pentru aproximativ 2 milioane de persoane care locuiesc în apropierea vulcanului, inclusiv în zona capitalei Managua. În același timp, caldera vulcanului face parte dintr-un parc național și este o destinație turistică importantă, scrie Gizmondo.

Vulcanul Masaya are două rezervoare de magmă

Cercetătorii au analizat modul în care s-a modificat suprafața terenului din jurul vulcanului Masaya în perioada ianuarie 2018 – februarie 2024. Pentru acest lucru, au folosit observații realizate de satelitul Sentinel-1 al Agenției Spațiale Europene.

Datele au indicat existența unui rezervor principal de magmă, situat la aproximativ 3 kilometri sub suprafață, în partea de nord a craterului Santiago. În perioada 2018 – jumătatea anului 2022, terenul de deasupra acestui rezervor s-a lăsat cu aproximativ 3 centimetri.

Ulterior, între jumătatea anului 2022 și 2024, suprafața a început să se ridice din nou. Potrivit cercetătorilor, această schimbare poate indica faptul că magma a început să se deplaseze din nou către rezervor.

În același timp, zona din imediata apropiere a craterului activ Santiago a continuat să se lase pe parcursul întregii perioade analizate. Acest fenomen indică existența unui al doilea rezervor de magmă, mai puțin adânc, aflat la aproximativ 200 de metri sub suprafață.

Vulcanul Masaya poate trece de la lavă la erupții explozive

Descoperirea este importantă deoarece vulcanul Masaya are un comportament neobișnuit pentru un vulcan-scut bazaltic. Astfel de vulcani sunt asociați, în general, cu erupții efuzive și curgeri lente de lavă.

Masaya a avut însă, de-a lungul istoriei, cel puțin patru erupții extrem de explozive. În același timp, activitatea sa recentă a fost dominată de degazare, formarea unui lac de lavă și explozii produse de eliberarea materialului vulcanic acumulat în zona craterului.

Cercetătorii nu au stabilit deocamdată că existența celui de-al doilea rezervor de magmă este motivul pentru care vulcanul poate alterna între cele două tipuri de activitate. Descoperirea oferă însă o imagine mai clară asupra sistemului subteran care alimentează vulcanul Masaya.

„Când suprafața se lasă, probabil că magma se scurge din vulcan, dar atunci când terenul începe să se ridice din nou, acest lucru poate însemna că intră magmă nouă”, a explicat Lizzie Johnson, cercetătoarea care a coordonat studiul.

Vulcanul Masaya continuă să elibereze gaze toxice

Studiul nu indică existența unei amenințări iminente pentru comunitățile din apropierea vulcanului Masaya. Cercetătorii atrag însă atenția asupra unui alt pericol asociat activității sale: emisiile continue de gaze vulcanice.

Masaya eliberează frecvent dioxid de sulf în atmosferă, iar concentrațiile ridicate ale acestui gaz pot reprezenta un risc pentru sănătatea populației.

Ultima mare curgere de lavă produsă de vulcan a avut loc în 1772. Totuși, cercetătorii avertizează că faptul că au trecut secole de la o erupție violentă nu înseamnă că un astfel de eveniment nu se poate produce din nou.

Noile date despre cele două rezervoare de magmă ar putea contribui la o monitorizare mai eficientă a vulcanului și la o mai bună evaluare a riscurilor pentru populația din apropiere. Cercetătorii spun că sunt necesare observații geodezice pe termen lung și noi modele pentru a înțelege mai bine mecanismele care controlează activitatea vulcanului Masaya.