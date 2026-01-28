Ce se întâmplă sub Africa: Procesul geologic care ar putea rescrie harta continentului

Africa trece printr-o transformare geologică majoră, care are loc într-un ritm aproape imperceptibil.

Oamenii de știință spun că Riftul Est-African separă treptat continentul, pregătind terenul pentru formarea unui nou ocean, potrivit SunshineCitrus.

Deși procesul va dura milioane de ani, semnele clare ale acestei rupturi sunt deja vizibile.

Riftul Est-African și un continent în mișcare

Riftul Est-African se întinde de la Marea Roșie, prin Etiopia, Kenya și Tanzania, până spre Mozambic.

Acesta marchează unul dintre cele mai active sisteme de rift de pe Pământ, unde forțele tectonice remodelează uscatul.

Aici, Africa este împărțită între Placa Nubiană și Placa Somaleză, care se îndepărtează treptat una de cealaltă.

Pe măsură ce aceste plăci se separă, scoarța terestră se subțiază și se fracturează, formând văi adânci, vulcani și falii.

Această mișcare lentă este responsabilă pentru peisaje impresionante, precum Marele Rift African.

Cum s-ar putea forma un nou ocean

Geologii explică faptul că separarea scoarței continentale reprezintă primul pas în formarea oceanelor

Pe măsură ce plăcile continuă să se îndepărteze, terenul se va adânci și se va lărgi în timp.

În cele din urmă, apele Mării Roșii și ale Golfului Aden ar putea inunda riftul.

Acest proces ar crea un nou bazin oceanic, separând Africa de Est de restul continentului.

Transformarea este estimată să se desfășoare pe parcursul a zeci de milioane de ani.

Ce înseamnă acest lucru pentru viitorul Africii

Formarea unui nou ocean ar remodela profund geografia și ecosistemele Africii.

Ar putea apărea noi linii de coastă, care să schimbe habitatele și clima regională.

Unele țări fără ieșire la mare ar putea obține acces la rute maritime, stimulând oportunitățile economice.

Cercetătorii monitorizează atent riftul cu ajutorul datelor satelitare și al tehnologiei GPS.

Studiile lor ajută la anticiparea cutremurelor, activității vulcanice și a evoluției pe termen lung a continentelor.