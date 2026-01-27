Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Cercetătorii au creat o piele artificială „inteligentă” care își schimbă culoarea și textura

Cercetătorii au creat o piele artificială „inteligentă” care își schimbă culoarea și textura

Pielea artificială inteligentă capabilă să își schimbe culoarea și textura la cerere, deschide noi direcții pentru materiale adaptive și tehnologii viitoare.
Bianca Popa
27 ian. 2026, 08:58, Life-Inedit

Cercetătorii au dezvoltat un material sintetic care își poate modifica atât culoarea, cât și textura suprafeței, atunci când este activat, potrivit FuturaSciences.

Un progres în ingineria inspirată de natură

Oamenii de știință au admirat de mult timp caracatița pentru capacitatea sa unică de camuflaj în mediile subacvatice complexe.

Spre deosebire de cameleoni, caracatițele își pot modifica instantaneu atât culoarea, cât și textura pielii pentru a se adapta mediului.

Acest avantaj biologic i-a inspirat pe cercetători să reproducă abilități similare printr-o inginerie avansată a materialelor.

O echipă de cercetare a creat o piele artificială capabilă să își schimbe aspectul prin stimuli externi controlați.

Studiul demonstrează modul în care sistemele biologice pot inspira soluții inovatoare pentru provocările din știința materialelor moderne.

Cum funcționează pielea artificială

Suprafața creată reacționează la contactul cu apa prin dilatare, în tipare atent controlate.

Cercetătorii au integrat trasee electrice încărcate, care permit manipularea independentă a texturii prin stimulare electrică precisă.

Acest design permite ajustarea separată sau simultană a culorii și texturii, o provocare tehnică de lungă durată.

Majoritatea materialelor care își schimbă culoarea se bazează pe nanostructuri ce influențează reflexia luminii, limitând controlul texturii.

Prin separarea acestor mecanisme, noul material evită interferențele vizuale nedorite în timpul transformărilor suprafeței.

Aplicații potențiale și utilizări viitoare

Materialul folosește un polimer plasat între foi subțiri de aur pentru a crea efecte optice reglabile.

Stimularea electrică permite modificarea controlată a structurii, menținând în același timp controlul asupra luminii reflectate și a profunzimii suprafeței.

Testele au arătat transformări în mai puțin de douăzeci de secunde, cu rezistență dovedită pe sute de cicluri.

Deși se află încă în fază experimentală, aplicațiile ar putea include îmbrăcăminte adaptivă, arhitectură inteligentă și materiale de design capabile să își modifice proprietățile.

