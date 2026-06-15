Cercetătorii au identificat o dietă care ar putea încetini declinul cognitiv asociat cu Alzheimer

Cercetătorii susțin că acest regim alimentar ar putea avea efecte benefice în afecțiuni precum Alzheimer, Parkinson, scleroza multiplă sau scleroza laterală amiotrofică.

Rezultatele au fost publicate în revista științifică Translational Neurodegeneration și preluate de The Independent.

Cum funcționează dieta ketogenică

Dieta ketogenică limitează consumul de carbohidrați și determină organismul să folosească grăsimile drept sursă principală de energie.

În aceste condiții, ficatul produce compuși numiți cetone. Aceștia pot alimenta creierul atunci când organismul nu mai utilizează glucoza în mod obișnuit.

Specialiștii explică faptul că acest proces imită parțial starea de înfometare și modifică modul în care corpul produce energie.

Regimul este folosit deja în anumite situații medicale, inclusiv pentru tratarea unor forme severe de epilepsie la copii.

Cercetătorii au analizat 15 ani de studii

Pentru noua evaluare, oamenii de știință au examinat rezultatele cercetărilor publicate în ultimii 15 ani privind efectele dietei ketogenice asupra sănătății creierului.

Analiza sugerează că regimul alimentar ar putea susține funcționarea cerebrală prin îmbunătățirea modului în care celulele utilizează energia.

Autorii studiului arată că persoanele afectate de boli neurodegenerative întâmpină adesea dificultăți în folosirea glucozei drept combustibil pentru creier.

Cetonele produse în timpul dietei ar putea reprezenta o sursă alternativă de energie și ar putea compensa această problemă.

Posibile efecte asupra inflamației și memoriei

Potrivit cercetătorilor, unele studii indică și o reducere a proceselor inflamatorii asociate deteriorării neuronilor.

De asemenea, dieta ar putea influența funcționarea mitocondriilor, structurile responsabile de producerea energiei în celule.

Disfuncțiile mitocondriale sunt considerate un factor important în apariția unor boli precum Alzheimer și Parkinson.

Autorii analizei susțin că dieta ketogenică ar putea activa mecanisme naturale de eliminare a celulelor deteriorate și ar putea limita acumularea proteinelor toxice asociate declinului cognitiv.

Unele cercetări au raportat îmbunătățiri ale memoriei, nivelului de energie și calității vieții la anumite categorii de pacienți.

Specialiștii cer prudență

Cercetătorii subliniază însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma beneficiile pe termen lung ale dietei.

Ei avertizează că respectarea unui regim ketogenic strict poate fi dificilă, mai ales pentru persoanele în vârstă.

În plus, unele persoane pot experimenta efecte adverse precum dureri de cap, greață, amețeli sau stare de oboseală.

Autorii studiului recomandă ca orice schimbare majoră a alimentației să fie discutată cu medicul sau cu un specialist în nutriție.

Potrivit acestora, viitoarele cercetări ar trebui să identifice mai precis categoriile de pacienți care ar putea beneficia cel mai mult de acest tip de dietă și să evalueze siguranța sa în condiții reale de utilizare.