Cercetătorii au urmărit peste 1.000 de oameni timp de trei decenii. Ce au descoperit despre depresie

O condiție fizică mai bună, asociată cu un risc mai mic de depresie

Exercițiile fizice sunt asociate de mult timp cu o sănătate mintală mai bună. Un nou studiu sugerează însă că nivelul de condiție fizică din copilărie și adolescență ar putea avea legătură cu starea psihică chiar și zeci de ani mai târziu, potrivit Euronews.

Adolescenții cu o capacitate aerobă mai bună prezintă un risc mai mic de a dezvolta depresie la maturitate.

Cercetătorii din Australia au analizat datele a peste 1.000 de persoane dintr-un studiu național început în 1985. Participanții au fost urmăriți timp de peste trei decenii, iar sănătatea lor mintală a fost evaluată ulterior prin interviuri de diagnostic.

În copilărie, condiția fizică a participanților fusese măsurată prin mai multe probe. Printre acestea s-au numărat o alergare de 1,6 kilometri, destinată evaluării capacității cardiorespiratorii, și săritura în lungime de pe loc, folosită pentru măsurarea forței musculare. Un grup mai mic a efectuat și teste pe bicicletă și pentru forța de prindere a mâinii.

Ce au arătat testele de alergare

Studiul arată că tinerii care au înregistrat viteze mai mari la alergare, semn al unei condiții cardiovasculare mai bune, au avut un risc relativ cu 15% mai mic de a dezvolta depresie ulterior în viața adultă.

Timpul mediu pentru proba de alergare a fost de aproximativ 8 minute și 27 de secunde. Un rezultat cu aproximativ un minut și 15 secunde mai bun decât media a fost asociat cu această reducere a riscului de depresie.

Efectul protector al condiției cardiorespiratorii a fost cel mai evident la cinci până la zece ani după primele teste, când participanții se aflau încă relativ aproape de perioada copilăriei.

Asocierea s-a diminuat treptat, dar a continuat să fie observată pe parcursul celor 34 de ani de monitorizare.

Asocierea a fost mai puternică în cazul femeilor

Pentru toate măsurătorile condiției cardiorespiratorii, cercetătorii au constatat că efectul protector a fost în mod constant mai puternic în cazul femeilor decât al bărbaților. Femeile au avut, de asemenea, o probabilitate mai mare de a suferi de depresie de-a lungul vieții.

Autorii subliniază însă că studiul nu demonstrează că o condiție fizică slabă în copilărie provoacă depresie la maturitate.

„Deși nu putem spune că lipsa condiției fizice în copilărie cauzează depresie la adulți, rezultatele sugerează că o bună condiție fizică în copilărie poate avea beneficii care depășesc sănătatea fizică. Există mulți factori care contribuie la depresie, ceea ce înseamnă că niciun factor nu poate explica singur riscul. Condiția fizică poate fi o piesă din acest puzzle”, a declarat Kyle Smith, autorul principal al studiului.

Depresia și anxietatea, în creștere la nivel mondial

Numărul persoanelor care trăiesc cu afecțiuni de sănătate mintală aproape s-a dublat în ultimii 30 de ani, în principal pe fondul creșterii cazurilor de anxietate și depresie la nivel mondial.

Aproximativ 322 de milioane de adulți, echivalentul a circa unei persoane din 20, trăiesc cu depresie.

În acest context, cercetătorii încearcă să identifice factorii legați de stilul de viață care ar putea contribui la prevenirea sau întârzierea apariției afecțiunii.