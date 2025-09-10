De ce se sinucid mai mulți tați decât mame după nașterea copilului

Un studiu din Țara Galilor arată că șapte tați se sinucid pentru fiecare mamă în primii doi ani de viață ai copilului – o criză „ascunsă” care ar putea fi prevenită prin includerea bărbaților în serviciile de sănătate mintală.

Cercetătorii de la Universitatea Swansea au analizat datele din Țara Galilor între 2002 și 2021 și au descoperit cifre alarmante: aproximativ 107 tați s-au sinucis în primele 1.001 de zile de viață ale bebelușilor lor, comparativ cu doar 16 mame.

Studiul relevă o inegalitate majoră în sistemul de sănătate: în timp ce femeile însărcinate și mamele proaspete au acces la servicii specializate de sănătate mintală în perioada nașterii, tații sunt aproape complet excluși de la aceste programe, conform The Independent.

„Această cercetare este un semnal de alarmă”, a declarat fosta ministră a sănătății Dame Andrea Leadsom, care a finanțat studiul prin noua sa organizație caritabilă.

„Tații sunt excluși din serviciile specializate de sănătate mintală perinatală, însă din datele din Țara Galilor știm că de șapte ori mai mulți tați decât mame au murit prin sinucidere în această perioadă”.

Categoriile cu risc mai mare

Cercetarea arată că riscul este mai mare pentru tații care devin părinți pentru prima dată și pentru cei din zone defavorizate social.

„Este important să ne amintim că aceste cifre reprezintă vieți reale pierdute”, subliniază echipa de cercetare.

Autorii studiului cer includerea taților în serviciile de sănătate mintală prenatală, argumentând că măsura ar putea salva vieți și ar reduce inegalitățile din sistem.

Problema este amplificată de faptul că Țara Galilor este singura națiune din Marea Britanie care înregistrează vârsta copiilor la momentul sinuciderii paterne, ceea ce înseamnă că această „criză ascunsă” ar putea exista și în alte părți, dar rămâne nedetectată.

Dame Andrea Leadsom, care a trecut prin depresia postnatală, susține că experiența proprie i-a arătat „cât de dificile pot fi acele zile de început și cât de important este să sprijinim mamele, tații și îngrijitorii”.

Organizația sa caritabilă a acordat deja o subvenție de 1 milion de lire sterline pentru înființarea unui program național dedicat taților, primul pas către recunoașterea și abordarea acestei probleme neglijate.