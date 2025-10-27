Ucraina a salvat 17 copii din teritoriile ocupate, anunță Andrii Iermak

Memorial pentru copiii uciși în războiul din Ucraina. Sursa foto: Hepta

Șaptesprezece copii și adolescenți au fost aduși înapoi din zonele aflate sub ocupație rusă, în cadrul inițiativei prezidențiale Bring Kids Back UA, a anunțat șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak.

Ucraina a reușit să salveze 17 copii și adolescenți din teritoriile temporar ocupate de forțele ruse, a declarat Andrii Iermak, șeful biroului președintelui Volodimir Zelenski, într-o postare pe Telegram.

Operațiunea face parte din inițiativa Bring Kids Back UA, lansată în 2023 pentru a aduce acasă copiii deportați sau transferați forțat de Rusia.

Trimis forțat într-o tabără militară

Potrivit lui Iermak, printre copiii salvați se numără doi băieți de 17 ani, un băiat de 9 ani, un altul de 7 ani și o fată de 12 ani.

Aceștia au fost supuși presiunilor și abuzurilor din partea autorităților de ocupație, scrie Kyiv Independent.

Unul dintre adolescenți fusese trimis forțat într-o tabără militară, unde era instruit în folosirea armelor și a dronelor, fără acordul părinților.

„Aducem înapoi toți copiii ucraineni”

Altul a fost reținut în timpul unei percheziții, interogat despre rudele sale care servesc în armata ucraineană și amenințat ulterior de forțele de ocupație.

Un băiat de 7 ani a fost ascuns de bunici pentru a fi protejat de deportare, iar o fată de 12 ani și fratele ei de 9 ani au fost umiliți zilnic la școală și amenințați că „ar trebui uciși pentru că sunt ucraineni”, a mai spus Iermak.

Cei 17 copii salvați au fost aduși în Ucraina, unde primesc sprijin psihologic, asistență medicală și ajutor pentru refacerea documentelor.

„Îndeplinim sarcina președintelui: să aducem înapoi toți copiii ucraineni”, a transmis Iermak.