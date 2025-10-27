Războiul din Ucraina, ziua 1.342. Trump: Putin ar trebui să pună capăt războiului în loc să testeze rachete / Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un oraș strategic de pe linia frontului

Rusia străpunge apărarea Ucrainei într-un oraș strategic de pe linia frontului

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat, duminică, faptul că aproape 200 de soldați ruși au intrat în Pokrovsk, în regiunea Donețk, considerat un oraș strategic pe linia frontului.

Kievul anunță că luptele din zonă sunt „extrem de dinamice și intense”, însă trupele ucrainene nu sunt încercuite și au reușit să recucerească unele zone din jurul orașului și să stabilizeze situația, notează POLITICO.

Situația „dificilă” din Pokrovsk a fost confirmată și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski în discursul său video de duminică seară. Acesta a subliniat că succesul în acest oraș situat strategic este „extrem de important”.

Potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty, orașul Pokrovsk, care mai are în prezent aproximativ 7.000 de locuitori din cei peste 60.000 dinainte de război, deține noduri rutiere și feroviare cruciale și a fost amenințat cu încercuirea de către forțele rusești aproape tot anul.

Trump: Putin ar trebui să pună capăt războiului în loc să testeze rachete

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a criticat luni pe omologul său rus, Vladimir Putin, spunând că anunțul său despre un test cu rachetă de croazieră cu propulsie nucleară nu a fost „adecvat”.„Ar trebui să pună capăt războiului [din Ucraina], scrie Baha.

Un război care ar fi trebuit să dureze o săptămână este acum în curând în al patrulea an. Asta ar trebui să facă în loc să testeze rachete”, a declarat președintele SUA în timp ce răspundea la întrebările jurnaliștilor la bordul Air Force One.

Anterior, Putin a vorbit despre testarea rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, pe care a descris-o ca fiind „reușită”. El a adăugat că arma „nu are egal în lume”.

Ucraina a distrus sistemul rusesc de apărare aeriană Buk, în valoare de 45 de milioane de dolari, afirmă armata

Forțele ucrainene au detectat și distrus cu succes un sistem de rachete antiaeriene rusesc Buk-M3 de ultimă generație, evaluat la 45 de milioane de dolari, au raportat Forțele Terestre ale Ucrainei pe 26 octombrie.

Buk -M3 este unul dintre principalele mijloace de apărare aeriană ale Rusiei , utilizat pentru a ataca ținte în aer, la sol și pe apă.

Brigada „Pădurea Neagră” a Ucrainei a lovit ținta într-o locație nespecificată, a declarat armata . Brigada a distribuit imagini video ale operațiunii.

Kyiv Independent nu a putut verifica aceste afirmații.

Moscova a fost vizată de un atac ucrainean cu drone

Zeci de drone ucrainene au vizat capitala rusă în noaptea de duminică spre luni, potrivit primarului Serghei Sobianin. De asemenea, Ministerul rus al Apărării a afirmat că alte 193 de drone au fost interceptate pe teritoriul Rusiei, notează The Kyiv Independent.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a anunțat începând din noapte zilei de duminică că orașul a fost ținta unui atac masiv cu drone, lansat de Ucraina.

Luptă

Atacurile cu drone rusești asupra capitalei Ucrainei, Kiev, au ucis cel puțin trei persoane și au rănit alte 29 duminică dimineața , potrivit ministrului ucrainean de interne, Ihor Klymenko.

Printre răniți se numărau șapte copii, a spus Klymenko.

Atacurile rusești au ucis, de asemenea, un bărbat în vârstă de 63 de ani în regiunea sud-estică Zaporijia duminică și o persoană în regiunea estică Harkov sâmbătă noaptea, a relatat duminică Kyiv Independent, citând oficiali locali.

Atacurile rusești au ucis o persoană duminică în regiunea Donețk din Ucraina și alte patru sâmbătă, a declarat guvernatorul Vadym Filashkin într-o postare pe Telegram.

Sute de soldați ruși se află în Pokrovsk, conform rapoartelor militare

Prin infiltrarea pozițiilor ucrainene în grupuri mici de infanterie, Rusia a acumulat aproximativ 200 de soldați în Pokrovsk, a raportat Statul Major General. Acest personal se angajează în ciocniri „intense” cu arme ușoare și drone cu trupele ucrainene din oraș.

Lituania închide pe termen nelimitat punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce baloanele au încălcat spațiul aerian pentru a treia noapte consecutiv

Baloanele „de contrabandă” lansate din Belarus au perturbat traficul aerian de patru ori în ultima săptămână. Lituania a închis punctele de trecere a frontierei cu Belarus pentru „o perioadă nedeterminată” ca răspuns.

Șeful diplomației estoniene: Rusia testează hotărârea NATO pe fondul incertitudinii legate de Trump

Pentru prima dată de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, un membru NATO a invocat oficial articolul 4 din tratatul fondator al alianței după o încălcare majoră a spațiului aerian.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, explică pentru Talk to Al Jazeera de ce provocările repetate ale Rusiei sunt mai mult decât incidente izolate – ele reprezintă un test al credibilității NATO.

În timp ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, pune la îndoială valoarea apărării colective, Tsahkna avertizează că consensul european în materie de securitate se destramă, iar ezitările ar putea aduce pericol.

Summitul de acțiune al Ucrainei, care se întrunește la Washington, solicită returnarea copiilor răpiți și garanții de securitate

„Îi aducem pe oameni împreună pentru a învăța… pentru a se educa și pentru a-și folosi vocile pentru a se adresa oficialilor aleși și a sprijini Ucraina”, a declarat Marianna Tretiak, președinta consiliului de administrație al Coaliției Americane pentru Ucraina (ACU), pentru Kyiv Independent.