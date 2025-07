Descoperire extraordinară în tratamentul cancerului: Un antiinflamator dublează puterea chimioterapiei

În loc să dezvolte medicamente noi sau să atace direct cancerul, echipa condusă de profesorul Vadim Backman a ales o strategie diferită: să împiedice celulele canceroase să se adapteze la tratament.

„Celulele canceroase se adaptează foarte bine. Se pot adapta la aproape orice li se opune”, explică Backman.

Ideea e simplă: dacă celulele canceroase nu se pot adapta, tratamentele obișnuite devin mult mai eficiente.

Cercetătorii au descoperit că totul ține de modul în care materialul genetic (cromatina) este împachetat în celule. Când această împachetare e dezordonată, celulele canceroase au mai multă „plasticitate” – adică se pot adapta mai ușor la tratamente.

Celecoxibul, un antiinflamator folosit pentru artrită și probleme cardiace, are un efect secundar neașteptat: modifică modul în care cromatina e împachetată, făcând celulele canceroase mai vulnerabile.

Experimentele au arătat rezultate impresionante

În culturi celulare, combinația a eradicat aproape complet cancerul. La șoarecii cu cancer ovarian, eficacitatea tratamentului s-a dublat. Combinația celecoxib + chimioterapie a depășit clar chimioterapia folosită singură.

„Când am tratat cu doză mică de chimioterapie, tumorile au continuat să crească. Dar când am combinat chimioterapia cu celecoxib, am văzut o inhibare mult mai mare. Eficacitatea s-a dublat”, spune Backman.

Descoperirea ar putea duce la chimioterapie mai eficientă – aceeași doză devine de două ori mai puternică și la doze mai mici – același efect cu mai puține efecte secundare.

„Chimioterapia poate fi foarte grea pentru organism. Mulți pacienți renunță la ea pentru că nu vor să sufere. Poate că reducând suferința am schimba ecuația”, explică cercetătorul.

Celecoxibul ar putea fi primul dintr-o nouă categorie de medicamente numite „regulatori ai plasticității transcripționale” (TPR). Acestea nu ucid direct cancerul, ci îl fac mai vulnerabil la tratamentele existente.

Studiul, publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences, deschide calea către o nouă strategie în tratamentul cancerului – una care nu se bazează pe medicamente noi și scumpe, ci pe folosirea inteligentă a celor existente.