Un studiu realizat în Turcia arată că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un metabolism mai sănătos și mai echilibrat decât cei care nu o urmează.
Dieta mediteraneană reduce efectele nocive ale fumatului asupra metabolismului, arată un studiu
sursă foto: pexels
Petre Apostol
16 ian. 2026, 03:59, Ştiinţă-Sănătate

Cercetătorii au analizat 48 de fumători cu vârste între 18 și 55 de ani, jumătate dintre ei consumând alimente specifice pentru dieta mediteraneană, bogată în fructe, legume, pește, ulei de măsline și leguminoase.

Analizele genetice au arătat că fumătorii care nu respectau dieta aveau activitate crescută a genelor implicate în metabolizarea zaharurilor, grăsimilor și aminoacizilor, semn că organismul lor era mai stresat și mai predispus la dezechilibre metabolice.

În schimb, cei care urmau dieta mediteraneană prezentau un metabolism mai eficient, cu o utilizare mai bună a energiei și mai puțin stres oxidativ – factor care poate afecta sănătatea inimii și a vaselor de sânge.

Pe lângă efectele asupra metabolismului, studiul a arătat că fumătorii care respectă dieta mediteraneană au un indice de masă corporală mai scăzut și fumau mai puține țigări pe zi.

Dieta mediteraneană pare să modereze efectele negative ale fumatului asupra metabolismului, reducând stresul oxidativ și favorizând căi metabolice mai eficiente.

Autorii cercetării subliniază că adoptarea unui stil alimentar sănătos poate reduce unele dintre efectele negative ale fumatului, dar renunțarea la țigări rămâne cea mai importantă măsură pentru sănătate.

Studiul a fost publicat în jurnalul Nature Nutrients, joi.

