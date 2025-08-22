Dinozaurul cu velă de pe Insula Wight: Istiorachis macarthurae, spectaculoasa nouă specie descoperită de cercetători

Specia, denumită Istiorachis macarthurae, a fost descrisă de dr. Jeremy Lockwood, doctorand la Universitatea din Portsmouth şi la Muzeul de Istorie Naturală din Londra. Numele combină termenul „sail spine” (coloană cu „velă”) şi o trimitere la Ellen MacArthur, navigatoarea britanică ce a stabilit în 2005 recordul mondial pentru cea mai rapidă călătorie solitară, fără oprire, în jurul lumii.

Fosilele, datând de aproximativ 125 de milioane de ani, au fost iniţial atribuite uneia dintre cele două specii deja cunoscute de pe Insula Wight. Analiza comparativă a oaselor conservate a arătat însă că acestea aparţineau unei specii distincte. „Spre deosebire de celelalte, acest exemplar avea spini neurali mult mai lungi, ceea ce era extrem de neobişnuit”, a explicat Lockwood, potrivit The Guardian.

Cercetătorii cred că dinozaurul poseda o velă pronunţată, folosită cel mai probabil pentru semnalizare vizuală, în special pentru atragerea partenerilor sau intimidarea rivalilor. „Evoluţia pare să favorizeze uneori extravaganţa în detrimentul aspectelor practice. În cazul Istiorachis, cel mai probabil această velă era parte dintr-un afişaj sexual”, a precizat Lockwood, menţionând asemănări cu reptilele moderne.

Prof. Susannah Maidment, de la Muzeul de Istorie Naturală, a salutat descoperirea, subliniind importanţa colecţiilor muzeale: „Studiul atent al fosilelor păstrate de ani în colecţii a readus la viaţă dinozaurii iguanodonţi din Insula Wight. Acest lucru demonstrează cât de valoroase sunt aceste colecţii pentru reevaluări pe baza unor date şi perspective noi”.