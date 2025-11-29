De câte ori mergi la toaletă? Răspunsul ar putea prezice starea ta de sănătate

Cercetarea, realizată pe 1425 de persoane considerate „în general sănătoase”, sugerează că mersul la toaletă o dată sau de două ori pe zi reprezintă „zona ideală” pentru o funcționare optimă a organismului, scrie Science Alert.

Ce au descoperit cercetătorii

Participanții au fost împărțiți în patru categorii – constipație, interval normal scăzut, interval normal ridicat și diaree – pe baza raportării voluntare a numărului de scaune pe săptămână. După analizarea probelor de sânge, a profilului genetic și a microbiotei intestinale, cercetătorii au identificat corelații clare între frecvența scaunelor și posibile probleme de sănătate.

Persoanele cu diaree prezentau mai des bacterii specifice tractului gastrointestinal superior, iar analizele de sânge indicau markeri ai afectării hepatice. În schimb, cei cu constipație prezentau niveluri crescute de bacterii implicate în fermentarea proteinelor, proces care generează toxine ce pot ajunge în sânge.

O substanță numită indoxil-sulfat – un metabolit asociat riscului de afectare renală – a fost identificată în cantități crescute la cei cu scaune rare, confirmând riscurile pe termen lung.

Cum poate fi îmbunătățită

Autorii studiului subliniază că obiceiurile intestinale pot fi modificate prin alimentație, hidratare și activitate fizică. Participanții din „zona ideală” consumau mai multe fibre, mai multă apă și făceau sport în mod regulat.

Un alt studiu din 2025, realizat în Germania, arată că microbiomul intestinal se poate modifica în doar opt săptămâni în urma introducerii exercițiilor de rezistență. De asemenea, cercetările sugerează că persoanele cu mai mulți microbi producători de metan sunt mai eficiente în transformarea fibrelor în acizi grași benefici.

Aceste descoperiri confirmă că atât alimentația, cât și tipul de bacterii din intestin influențează direct digestia, metabolismul și, în final, sănătatea generală.

Observarea rutinei digestive poate reprezenta un semnal timpuriu al unor dezechilibre în organism și poate ajuta la prevenirea unor probleme cronice.